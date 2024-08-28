Фары для Bugatti Chiron продают на eBay по цене нового Porsche 911

Иногда на что-то очень дорогое мы говорим, что оно стоит как крыло самолета. Что ж, можно официально заменить это выражение на "дорогое, как фары от Bugatti Chiron".

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Журналисты издания Motor1 почситали что пара осветительных устройств от этой лакшеры модели стоит ни мало, ни много, а как новый Porsche 911. И на то есть свои причины.

Главная из них, конечно, это эксклюзивность Bugatti Chiron. Всего из них было выпущено 500 единиц. А такой уровень имеет свою цену, не только когда вы приобретаете автомобиль, но и в покупке запасных частей к нему.

Так на немецком подразделении онлайн-маркетплейса eBay комплект фар Valeo для Chiron можно приобрести за поистине космические деньги. Совместимые с Pur Sport и Super Sport 300+, эти светодиоды стоят 147 000 евро, то есть 165 000 долларов. И да, это действительно цена нового Porsche 911 Carrera GTS. Он обойдется примерно в 164 900 долларов.

Фактически продавец комплекта фар находится в Польше. Он готов отправить свой товар в европейские страны за дополнительную плату в размере €1000. Стоимость доставки за пределы ЕС не указана. В Украину заказать эту роскошь не получится.

Интересный нюанс – состояние этих фар указано как подержанные. Но при этом продавец уверяет, что они смотрятся и работают точно как новые. Следует отметить, что они рекламируются как оригинальные фары с кодом детали OEM: 5B4941035C 5B4941036C.

Журналисты поискали по этим кодам и нашли продажу таких же фар на польском сайте, где они продаются по гораздо более выгодной цене. Их можно приобрести за 420 000 злотых, что составляет 98 000 евро или 110 000 долларов.

Впрочем, содержание Chiron – это дело безумно дорогостоящее, с какой стороны не посмотри. Так за задний фонарь придется заплатить 10 000 долларов, за сменный ключ – 13 547 долларов, за комплект шин – 8 449 долларов. Передние тормозные диски модели обойдутся в 18 317 долларов, а передние тормозные колодки – в 6 764 доллара. Задние соответственно у 18 317 долларов за диски и 4 024 доллара за колодки. Новая трансмиссия к авто стоит 185 000 долларов. За ежегодное обслуживание придется выложить 11500 долларов.

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