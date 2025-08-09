Копию Suzuki Jimny оценили как Renault Duster. Фото

Китайский электромобиль Baojun Yep в сети называют копией Suzuki Jimny. Автомобиль отправили на европейский рынок. Бюджетную машину оценили на уровне Renault Duster.

Видео дня

О новинке для европейского рынка стало известно Auto.cz. Это компактный автомобиль с грубым квадратным дизайном, который полностью соответствует современным тенденциям в сегменте внедорожников.

Электрический кроссовер получился компактным. Длина кузова равна 3385 мм (колесная база – 2110 мм), ширина составляет 1685 мм, а высота – 1721 мм.

Салон рассчитан на четверых, однако пассажирам в таком маленьком автомобиле будет тесновато. А если не складывать кресла второго ряда, то и багажник будет совсем маленький. Однако главное преимущество электрокара – цена Baojun Yep от 23 000 долларов.

За эту сумму предложат мотор на 68 л.с. (позже появится мощная полноприводная модификация) и батарею емкостью 28 кВтч с запасом хода в 300 км. Но это официально заявленный показатель от китайского производителя.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый крупный седан Nissan, который окажется недорогим автомобилем.