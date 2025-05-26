Это не RAV4: новый недорогой кроссовер Toyota показали со всех сторон

Новый кроссовер Toyota RAV4 6 поколения рассекретили как долгожданную недорогую модель, но у японской компании есть еще один интересный автомобиль. Новую Toyota bZ4X Touring 2026 модельного года показали со всех сторон в сети.

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Японский электрический кроссовер на некоторых рынках также будет известен под именем Toyota bZ Woodland 2026. Автомобиль, который создали с прицелом на практичность, в деталях показывает Autogefühl.

Как нетрудно догадаться, автомобиль построен на базе недорогого электрокара Toyota bZ4X (в отдельных странах модель сменила название на Toyota bZ) и фактически является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker 2026 модельного года, которую показали ранее.

Это более практичный кроссовер на базе модели Toyota bZ4X. Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Мощность силовых установок новой Toyota bZ4X Touring составляет 224 и 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

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