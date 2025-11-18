Другой Rogue: новый кроссовер Nissan на базе Mitsubishi показали в деталях

Еще один кроссовер Nissan Rogue 2026 модельного года рассекретили в деталях. Но это не та модель, которая известна в Украине как Nissan X-Trail в сегменте недорогих автомобилей. Новую машину построили на базе Mitsubishi.

OBOZ.UA напоминает, что модель Nissan Rogue Plug-In Hybrid 2026 года – не просто новая модификация. Фактически, это совершенно другой автомобиль в сравнении со стандартным Rogue. В основе использован кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV.

О подготовке такого автомобиля было известно заранее. Nissan изменил оформление передней части и добавил другой декор. Разумеется, логотипы теперь тоже другие. Но такой Rogue будут предлагать покупателям только как плагин-гибридный кроссовер. Другие версии модели не претерпели изменений.

В новой гибридной модификации Nissan Rogue Plug-In Hybrid предлагает 248 л.с. Дополнительная экономия достигнута благодаря 60-километровому запасу хода исключительно на электротяге. А еще машина практичная – в интерьере места для семерых.

Такая техническая трансформация очень важна для модели Nissan. Гибридный кроссовер Rogue остро необходим производителю на рынке США, где продажи модели проседают именно из-за отсутствия в линейке плагин-гибрида – подобные модификации покупатели выбирают у других брендов.

