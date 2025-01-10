Доступный внедорожник Nissan получил мотор Mitsubishi и дизайн Range Rover. Фото

Новый недорогой внедорожник Nissan рассекретили полностью перед выходом на рынок. Ожидалось, что нам покажут следующий пикап Navara. Но это оказался другой автомобиль – с мотором Mitsubishi и дизайном в стиле Range Rover.

Видео дня

Практичный пикап показали в сети. А ранее эти автомобили выехали на дороги для испытаний. Про пикап Z9 от Nissan и Dongfeng сообщает Carscoops. Очевидно, что модель разработали в сотрудничестве с китайским партнером.

Вероятно, отсюда и намеки на внешность Range Rover. Привычки автопроизводителей из КНР никуда не исчезли. По размерам автомобиль сопоставим с Ford Ranger.

Nissan и Mitsubishi тесно сотрудничают, поэтому новый пикап Z9 получил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 258 л.с. Также есть 190-сильный дизель.

В дальнейшем ожидается появление мощной гибридной силовой установки. Ориентировочная цена Z9 от Nissan – в диапазоне 20-30 тысяч долларов. Возможно, в дальнейшем внедорожник отправится на глобальный рынок как новый Navara 4 поколения.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер Tesla, который рассекретили официально.