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Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Алина Милсент
Авто Oboz
2 минуты
474
Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Соотношение цены и качества – основное условие, на которое обращают внимание потенциальные покупатели авто. Выбрать транспортное средство для всей семьи достаточно сложно, нужно, чтобы модель отвечала не только потребностям, но и финансам, что особенно важно в условиях постоянного роста процентных ставок и стоимости жизни.

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Специалисты составили рейтинг лучших семейных автомобилей по доступной цене. Авто с невысокими затратами на обслуживание, эффективной силовой установкой и качественным наполнением поможет существенно сэкономить. Детали сообщает издание Drive.

Эксперты советуют обратить внимание на внедорожники, такие как Kia Sorento, Mazda CX-8, Toyota Kluger и Hyundai Santa Fe. Однако Mazda CX-9 и Peugeot 5008 отсутствуют в этом списке, ведь оба транспортных средства имеют низкие рейтинги безопасности ANCAP.

Mitsubishi Outlander Exceed PHEV AWD

Mitsubishi выпустила новое поколение Outlander в 2021 году. Специалисты отмечают, что три из пяти лучших семиместных автомобилей принадлежат к категории Outlander.

Номер один – семиместный гибридный Outlander Exceed, который имеет низкие затраты на обслуживание и заправку/подзарядку. Однако Outlander подойдет не всем семьям, ведь его третий ряд не слишком просторен.

Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Volkswagen Caddy TDI320

Второе место – семиместный Volkswagen Caddy. Модель по дизайну напоминает фургон, однако обладает высокой практичностью. Это один из лучших вариантов для больших семей.

Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Mitsubishi Outlander Exceed Tourer PHEV AWD

Третье место занял еще один гибрид Mitsubishi Outlander, на этот раз самой высокой комплектации Exceed Tourer.

Эксплуатация флагманского PHEV стоит немного дороже в обслуживании из-за более высоких расходов на страхование.

Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Mitsubishi Outlander LS FWD

Третий Outlander, попавший в пятерку лучших, – это комплектация LS с передним приводом, первая модель Outlander без PHEV. Outlander LS находится на одну ступень выше базовой модели и имеет невысокие затраты на обслуживание.

Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Honda CR-V VTi 7

Средний семиместный внедорожник Honda CR-V VTi 7 занимает пятое место благодаря надежности и доступной стоимости обслуживания.

Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

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