Доступные семейные автомобили 2023 года: рейтинг

Соотношение цены и качества – основное условие, на которое обращают внимание потенциальные покупатели авто. Выбрать транспортное средство для всей семьи достаточно сложно, нужно, чтобы модель отвечала не только потребностям, но и финансам, что особенно важно в условиях постоянного роста процентных ставок и стоимости жизни.

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Специалисты составили рейтинг лучших семейных автомобилей по доступной цене. Авто с невысокими затратами на обслуживание, эффективной силовой установкой и качественным наполнением поможет существенно сэкономить. Детали сообщает издание Drive.

Эксперты советуют обратить внимание на внедорожники, такие как Kia Sorento, Mazda CX-8, Toyota Kluger и Hyundai Santa Fe. Однако Mazda CX-9 и Peugeot 5008 отсутствуют в этом списке, ведь оба транспортных средства имеют низкие рейтинги безопасности ANCAP.

Mitsubishi Outlander Exceed PHEV AWD

Mitsubishi выпустила новое поколение Outlander в 2021 году. Специалисты отмечают, что три из пяти лучших семиместных автомобилей принадлежат к категории Outlander.

Номер один – семиместный гибридный Outlander Exceed, который имеет низкие затраты на обслуживание и заправку/подзарядку. Однако Outlander подойдет не всем семьям, ведь его третий ряд не слишком просторен.

Volkswagen Caddy TDI320

Второе место – семиместный Volkswagen Caddy. Модель по дизайну напоминает фургон, однако обладает высокой практичностью. Это один из лучших вариантов для больших семей.

Mitsubishi Outlander Exceed Tourer PHEV AWD

Третье место занял еще один гибрид Mitsubishi Outlander, на этот раз самой высокой комплектации Exceed Tourer.

Эксплуатация флагманского PHEV стоит немного дороже в обслуживании из-за более высоких расходов на страхование.

Mitsubishi Outlander LS FWD

Третий Outlander, попавший в пятерку лучших, – это комплектация LS с передним приводом, первая модель Outlander без PHEV. Outlander LS находится на одну ступень выше базовой модели и имеет невысокие затраты на обслуживание.

Honda CR-V VTi 7

Средний семиместный внедорожник Honda CR-V VTi 7 занимает пятое место благодаря надежности и доступной стоимости обслуживания.

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