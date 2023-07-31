Доступные электрокары Kia оказались проблемными: владельцы недовольны

Корейская Hyundai Group предлагает одни из самых доступных электрокаров на глобальном рынке, в том числе под брендом Kia. Цены хорошие, однако владельцы недовольны техническими проблемами и даже подают в суд на компанию.

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О деталях сообщает CarBuzz. Покупатели электромобилей Hyundai, Kia и Genesis, которые входят в Hyundai Group, подали коллективный иск против компании. Владельцы сталкиваются с проблемами во время зарядки.

В компании заявляли, что электрические модели способны зарядиться полностью от домашней сети за 5-7 часов. На деле показатель не соответствует действительности, и владельцы на самом деле ждут дольше.

Обновление программного обеспечения должно было исправить это. Однако апдейт не помог, ведь производитель дополнительно увеличил время зарядки, чтобы снизить сильный нагрев – это еще одна проблема.

Иск с десятками жалоб владельцев подан в окружной суд Соединенных Штатов в Центральном округе Калифорнии. Если в ходе процесса вина будет доказана, автопроизводителя обяжут выплатить компенсации.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Kia готовит к дебюту большой семейный кроссовер. Однако машину удалось увидеть до премьеры.