Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Автомобильный рынок постоянно развивается, предлагая потребителям все новые и усовершенствованные модели 2025 год не станет исключением, ведь нас ждет появление целого ряда интересных новинок в разных сегментах – от компактных городских электромобилей до роскошных внедорожников.

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Эксперты назвали наиболее ожидаемые модели, обещающие стать хитами продаж. Эти модели представляют широкий спектр автомобилей, которые появятся на рынке в 2025 году, удовлетворяя потребности различных категорий покупателей – от тех, кто ищет экономический городской электрокар, до тех, кто предпочитает роскошные внедорожники с высокими внедорожными характеристиками.

BYD Dolphin Mini

Китайский производитель BYD, известный своими электромобилями Seal и Dolphin, готовится выпустить на рынок еще одну новинку – Dolphin Mini. Этот компактный электрокар будет конкурировать с Dacia Spring, предлагая четыре места и запас хода до 275 миль. Однако мощность двигателя (74 л.с.) обеспечивает разгон до 62 миль/час почти за 15 секунд, что может стать недостатком для некоторых покупателей. Ожидаемая цена – от £16 000 (свыше 825 тысяч грн).

Dacia Bigster

Dacia Bigster – большой семейный внедорожник, который по размерам превышает Duster и будет конкурировать с Kia Sportage. Автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями – мягким гибридом и полным гибридом мощностью 155 л.с., а также будет отмечаться большим багажником и экономией топлива (50 миль на галлон). В салоне Dacia отказалась от чрезмерного программного обеспечения, отдав предпочтение простым и удобным физическим кнопкам управления. Ожидаемая цена – от £25 000 (1,289 млн грн).

Volkswagen ID.2

Volkswagen ID.2 позиционируется как городской супермини, являющийся своеобразной "данью уважения" Golf, Polo и Beetle. Это будет быстрый, недорогой и практичный электрический хэтчбек с передним приводом, новым двигателем мощностью 223 л.с. и двумя вариантами батарей (38 кВт-ч и 56 кВт-ч), обеспечивающих запас хода до 280 миль. Также планируется выпуск версии GTI. Салон будет оснащен большим 12,9-дюймовым центральным сенсорным экраном. Ожидаемая цена – от £21 000.

Форд Puma Gen-E

Электрический кроссовер с впечатляющим багажником. Электрическая версия Ford Puma будет конкурировать с Kia EV3 и Renault 5. Кроссовер, производимый в Румынии, получит батарею емкостью 43 кВт-ч с запасом хода до 233 миль по циклу WLTP и поддержкой быстрой зарядки (10-80% за 23 минуты с использованием устройства мощностью 100 кВт). Одним из главных преимуществ модели станет большой багажник объемом до 566 литров. Салон будет оснащен 12-дюймовым сенсорным экраном и 12,8-дюймовым цифровым дисплеем. Ожидаемая цена – от £29 995 (свыше миллиона гривен).

Range Rover Electric

Jaguar Land Rover обещает, что полностью электрический Range Rover сохранит свои внедорожные качества, не уступая бензиновой версии. Автомобиль будет иметь глубину брода 850 мм и систему управления крутящим моментом для каждого колеса. Разгон до 62 миль/час составит 4,5 секунды, заявленный запас хода – 300 миль, а благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре зарядка будет быстрой. Ожидаемая цена – от £104 000 (5,3 млн грн).

Renault 4 E-Tech

После успеха Renault 5, большие надежды возлагаются на Renault 4 E-Tech – больший и практичный электрический компактный SUV. Версия Comfort будет иметь двигатель мощностью 150 л. и батарею емкостью 52 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 249 миль, а более дешевая версия Urban Range – 186 миль. Автомобиль ориентирован на городское использование и будет совмещать плавность хода с хорошей управляемостью, а также получит "прекрасный ретро-интерьер" и электронного голосового помощника. Ожидаемая цена – от £28 000 (1,4 млн грн).

Ранее OBOZ.UA публиковал список самых интересных ожидаемых автоновинок в 2025 году.

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