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Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Елена Былим
Авто Oboz
3 минуты
144
Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Автомобильный рынок постоянно развивается, предлагая потребителям все новые и усовершенствованные модели 2025 год не станет исключением, ведь нас ждет появление целого ряда интересных новинок в разных сегментах – от компактных городских электромобилей до роскошных внедорожников.

Видео дня

Эксперты назвали наиболее ожидаемые модели, обещающие стать хитами продаж. Эти модели представляют широкий спектр автомобилей, которые появятся на рынке в 2025 году, удовлетворяя потребности различных категорий покупателей – от тех, кто ищет экономический городской электрокар, до тех, кто предпочитает роскошные внедорожники с высокими внедорожными характеристиками.

BYD Dolphin Mini

Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Китайский производитель BYD, известный своими электромобилями Seal и Dolphin, готовится выпустить на рынок еще одну новинку – Dolphin Mini. Этот компактный электрокар будет конкурировать с Dacia Spring, предлагая четыре места и запас хода до 275 миль. Однако мощность двигателя (74 л.с.) обеспечивает разгон до 62 миль/час почти за 15 секунд, что может стать недостатком для некоторых покупателей. Ожидаемая цена – от £16 000 (свыше 825 тысяч грн).

Dacia Bigster

Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Dacia Bigster – большой семейный внедорожник, который по размерам превышает Duster и будет конкурировать с Kia Sportage. Автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями – мягким гибридом и полным гибридом мощностью 155 л.с., а также будет отмечаться большим багажником и экономией топлива (50 миль на галлон). В салоне Dacia отказалась от чрезмерного программного обеспечения, отдав предпочтение простым и удобным физическим кнопкам управления. Ожидаемая цена – от £25 000 (1,289 млн грн).

Volkswagen ID.2

Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Volkswagen ID.2 позиционируется как городской супермини, являющийся своеобразной "данью уважения" Golf, Polo и Beetle. Это будет быстрый, недорогой и практичный электрический хэтчбек с передним приводом, новым двигателем мощностью 223 л.с. и двумя вариантами батарей (38 кВт-ч и 56 кВт-ч), обеспечивающих запас хода до 280 миль. Также планируется выпуск версии GTI. Салон будет оснащен большим 12,9-дюймовым центральным сенсорным экраном. Ожидаемая цена – от £21 000.

Форд Puma Gen-E

Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Электрический кроссовер с впечатляющим багажником. Электрическая версия Ford Puma будет конкурировать с Kia EV3 и Renault 5. Кроссовер, производимый в Румынии, получит батарею емкостью 43 кВт-ч с запасом хода до 233 миль по циклу WLTP и поддержкой быстрой зарядки (10-80% за 23 минуты с использованием устройства мощностью 100 кВт). Одним из главных преимуществ модели станет большой багажник объемом до 566 литров. Салон будет оснащен 12-дюймовым сенсорным экраном и 12,8-дюймовым цифровым дисплеем. Ожидаемая цена – от £29 995 (свыше миллиона гривен).

Range Rover Electric

Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

Jaguar Land Rover обещает, что полностью электрический Range Rover сохранит свои внедорожные качества, не уступая бензиновой версии. Автомобиль будет иметь глубину брода 850 мм и систему управления крутящим моментом для каждого колеса. Разгон до 62 миль/час составит 4,5 секунды, заявленный запас хода – 300 миль, а благодаря 800-вольтовой электрической архитектуре зарядка будет быстрой. Ожидаемая цена – от £104 000 (5,3 млн грн).

Renault 4 E-Tech

Достойны того, чтобы дождаться: лучшие новые авто в 2025 году

После успеха Renault 5, большие надежды возлагаются на Renault 4 E-Tech – больший и практичный электрический компактный SUV. Версия Comfort будет иметь двигатель мощностью 150 л. и батарею емкостью 52 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 249 миль, а более дешевая версия Urban Range – 186 миль. Автомобиль ориентирован на городское использование и будет совмещать плавность хода с хорошей управляемостью, а также получит "прекрасный ретро-интерьер" и электронного голосового помощника. Ожидаемая цена – от £28 000 (1,4 млн грн).

Ранее OBOZ.UA публиковал список самых интересных ожидаемых автоновинок в 2025 году.

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