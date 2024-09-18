Долгожданный бюджетник Duster 3 поколения стал намного круче. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения оказался дешевым автомобилем и уже поступил в продажу на европейском рынке. Теперь недорогая модель стала еще круче.

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Немецкий дилер и тюнер Carpoint GmbH представил свой вариант Dacia Duster 2024 года. Это пока только рендеры, однако в скором времени компания покажет "живой" стайлинг-пакет для машины.

Агрессивный дизайн достигнут с помощью новых бамперов, расширенных колесных арок, сниженного клиренса, крупных широких колес и щедрого декора. Сообщается, что в технической части произошли некоторые изменения, но деталей об этом пока нет.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро.

OBOZ.UA рассказывал ранее про новый бюджетный кроссовер Fiat.