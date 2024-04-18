Что известно о новой дешевой модели Renault вместо Logan

Бюджетная модель Renault Logan сегодня не представлена на рынке под этим именем. Однако такой седан предлагается под брендом Dacia. Компания готовит более крупный автомобиль, который станет недорогим соперником Skoda Octavia.

Новая Dacia C-Neo, у которой пока есть внутреннее временное название, может появиться к 2026 году или даже раньше. MotorsActu отмечает, что новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену.

Машину построят в рамках доступной архитектуры для бюджетных моделей. Это позволит унифицировать детали и удешевить конструкцию.

Конкретнее, автомобиль под внутризаводским названием Dacia C-Neo построят на компонентах платформы Renault CMF-B от Duster, Logan, Clio, Captur и Nissan Juke. От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также есть информация, что модель предложат в кузовах седан и универсал.

При этом новый бюджетник Dacia C-Neo даже может появиться раньше, чем большой кроссовер Bigster. Крупный размер новинки позволит предложить пассажирам просторный интерьер.

Недорогой автомобиль с ориентировочной ценой до 20 000 евро предложат с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Также может появиться ГБО.

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