Чем порадовал новый огромный кроссовер Kia для семьи. Фото

Новый кроссовер Kia Telluride 2 поколения оказался своевременным преемником недорогой модели для семьи. Огромный практичный автомобиль порадовал своими способностями.

Про новый Kia Telluride 2027 модельного года рассказывает Motor1. Там оценили преимущества модели Kia и отметили машину за качественный и хорошо оснащенный интерьер, гибридную силовую установку и подготовку к легкому бездорожью в спецификации X-Pro.

Однако именно Kia Telluride X-Pro остался без гибридного исполнения – это назвали недостатком. Гибрид Telluride (329 сил) дебютировал с ценой от 48 000 долларов. Однако стандартный автомобиль намного доступнее.

Базовая цена Kia Telluride 2 поколения – от 39 000 долларов. На рынок такой SUV отправился с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 274 л.с.

Модель Telluride получила определенные черты от младших кроссоверов Kia Sorento и Sportage, однако выглядит брутальнее. Геометричный дизайн смотрится очень свежо и современно. Покупателям приглянулся предшественник, поэтому новая машина обречена на успех.

