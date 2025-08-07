Бюджетник Dacia Duster стал практичнее и получил огромный багажник

Новый бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 понравился покупателям своей низкой ценой и практичностью. Теперь у автомобиля появился самый вместительный вариант с огромным багажником.

Бюджетная модель Dacia Duster 2025 года фактически превратилась в грузовой фургон. Подробности стали известны L'Argus. В процессе переоборудования автомобиль лишился задних кресел и получил новую отделку задней части салона.

В итоге багажник Dacia Duster теперь почти достигает 1700 л. В качестве дополнительного оснащения можно заказать специальную решетку. Стоимость работ оценивается в 1200-2244 евро в зависимости от спецификации.

А в будущем модель Duster претерпит более серьезные изменения. Новый электромобиль Dacia Duster уже анонсирован производителем.

Точную дату не называли, но пообещали больше подробностей в ноябре 2025 года. Скорее всего, такая машина появится к 2030 году. Во всяком случае, актуальная модель будет существовать минимум до этого времени.

