Будет конкурировать с Porsche Cayenne: Alfa Romeo выпустит большой элитный внедорожник

Итальянский автобренд Alfa Romeo в скором времени пополнит свой модельный ряд E-сегмента. И новинка займет верхнюю позицию в линейке авто от этого производителя.

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Как пишет британское издание Autocar, генеральный директор компании Жан-Филипп Импарато, который вскоре покинет свой пост, подтвердил, что автомобиль, скорее всего, будет внедорожником. По своим характеристикам он будет конкурировать с такими моделями как BMW iX и Porsche Cayenne. Однако право объявлять детали о новинке Импарато оставил своему преемнику Санто Фичили.

"Он может обдумать это предложение сегмента E в ближайшие месяцы", - сказал он журналистам на Парижском автосалоне. Тем не менее, в прессу уже попали некоторые детали.

Так, автомобиль Alfa Romeo будет базироваться на архитектуре STLA Large материнской компании Stellantis. Эта архитектура подразумевает использование как двигателей внутреннего сгорания, так и электрических силовых установок. Последние доступны со сверхбыстрой зарядкой (через систему 800 В) и могут иметь большой диапазон емкости – до 118 118 кВтч, что обеспечивает запас хода около 800 км.

Ранее выход новинки заявляли на 2027 год. Она появится после следующего поколения компактного кроссовера Stelvio, дебют которого состоится в 2025 году и среднеразмерного автомобиля Giulia, обновление которого запланировано на 2026 год. Эти два автомобиля также будут базироваться на платформе STLA Large, а не на платформе Giorgio от Alfa.

По словам Импарато, новые Stelvio и Giulia, несмотря на переход на новую платформу, сохранят динамику вождения, присущую всем Alfa Romeo. Более того, такое обновление поможет увеличить уровень их производительности.

Новинки будут предлагаться с гибридными двигателями внутреннего сгорания и электрическими трансмиссиями в рамках стратегии многоэнергетической платформы Stellantis. Обновленные Stelvio и Giulia уже были представлены некоторым клиентам бренда в Италии, Германии и США. По словам Импарато, они вызвали настоящий бум.

Что касается бизнеса, то, по словам гендиректора, компания Alfa перешла от "потерь сотен миллионов к получению сотен миллионов" прибыли. Помогло сокращение издержек и повышение цен на свои модели. В настоящее время автобренд не гонится за объемом продаж, а ориентирован на прибыль. Для этого фирма установила высокую маржу на каждый проданный автомобиль. К тому же производитель старается не создавать запасов, чтобы каждая производимая единица продавалась реальному покупателю.

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