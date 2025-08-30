Audi готова показать свой самый дешевый спорткар: каким он будет

Преемник модели Audi TT станет самым дешевым спорткаром немецкого бренда. Этот автомобиль уже готов. И скоро его покажут официально. Многое об автомобиле уже известно.

Как стало известно Carscoops, премьера состоится в сентябре в рамках Мюнхенского автосалона 2025 года. Ждать осталось совсем немного. При этом производитель старается держать подробную информацию в секрете.

Информация про новую Audi TT 4 поколения, которая появилась не так давно, многих удивила. Модель опять займет место базовой спортивной машины в линейке. Хотя, скорее всего, станет дороже предшественников.

Пока машина дебютирует в качестве концепта, который предвещает серийную модель. На данный момент немецкий спорткар известен как Audi TT Moment 2.0 – неизвестно, какое название получит автомобиль, когда отправится в производство (ориентировочно в 2027 году).

А ранее первые фото новой TT оказались в сети. На них мы видели Porsche 718 Boxster. Но это так называемый "мул" – оболочка существующей машины, которая скрывает новый автомобиль. Тем не менее, все указывает на то, что модель Audi TT теперь будет основана на новом электромобиле Porsche Boxster.

