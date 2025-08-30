Автомобили Toyota вызвали настоящий ажиотаж на мировом рынке

Недорогие автомобили составляют крепкое ядро модельной линейки Toyota. И покупателям это очень нравится, ведь японские машины вызвали настоящий ажиотаж на мировом рынке в 2025 году.

Статистика продаж моделей Toyota растет. Как стало известно Motor1, июль 2025 года стал рекордным для производителя с 963 796 проданными автомобилями по всему миру.

Всего с начала года компания реализовала 6 058 731 автомобиль. Это преимущественно недорогие, экономичные и очень популярные машины. При этом гибриды и электрокары заняли около 40%.

Гибриды Toyota все чаще становятся выбором покупателей на современном рынке. Особенно на фоне прохладного спроса на традиционные электромобили, рыночные позиции которых не удается назвать стабильными.

В разных странах очереди за некоторыми гибридными Toyota растягиваются на несколько месяцев. Ранее сообщалось, что в Индии сроки ожидания могут доходить до года. Компания постоянно работает над увеличением производственных мощностей для удовлетворения высокого спроса.

