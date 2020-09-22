Зеленский ввел уголовную ответственность за похищение автомобилей

За незаконное завладение транспортным средством теперь не будут штрафовать
Ответственность усилили лишением или ограничением свободы минимум от трех лет
Но максимальная санкция предусматривает до 12 лет тюрьмы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством.
Он подписал Закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX, который Рада приняла 3 сентября, сказано на сайте главы государства.
Теперь за такое преступление предусматривается не штраф, а ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
В случае использования электронных устройств для взлома и похищения авто, или если транспортное средство стоит от 100 до 250 необлагаемых минимумов (примерно от 105 до 262 тысяч гривен), предусмотрено наказание в виде заключения от пяти до восьми лет с возможностью конфискации имущества.
"Такие же действия, совершенные организованной группой или совмещенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества либо без таковой", – сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL, система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине так и не научилась штрафовать "евробляхи". Камеры фиксируют нарушения, но отправить штраф невозможно.