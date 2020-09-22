Зеленский ввел уголовную ответственность за похищение автомобилей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством.

Он подписал Закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX, который Рада приняла 3 сентября, сказано на сайте главы государства.

Теперь за такое преступление предусматривается не штраф, а ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае использования электронных устройств для взлома и похищения авто, или если транспортное средство стоит от 100 до 250 необлагаемых минимумов (примерно от 105 до 262 тысяч гривен), предусмотрено наказание в виде заключения от пяти до восьми лет с возможностью конфискации имущества.

"Такие же действия, совершенные организованной группой или совмещенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества либо без таковой", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, система автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине так и не научилась штрафовать "евробляхи". Камеры фиксируют нарушения, но отправить штраф невозможно.