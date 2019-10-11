Водительские права по новым правилам: юрист объяснил, что ждет украинцев

Законопроект о новых правилах получения водительских прав, зарегистрированный в Верховной Раде, не решит главную проблему при сдаче экзамена на права – коррупцию.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко, комментируя нововведения, позволяющие изучать ПДД без посещения автошколы.

"Если мы меняем местами числа, их сумма не меняется. Вопрос не в том, где проводить тесты, а как контролировать, чтобы эти тесты действительно проводились, а не человек дистанционно все это покупал. Вот где основной вопрос", – подчеркнул он.

Автоюрист считает ключевым вопрос ответственности тех, кто принимает экзамены, и самого водителя.

"За многочисленные нарушения правил дорожного движения он должен быть лишен удостоверения водителя. А где он будет тесты сдавать – в школе или в сервисном центре – особо ситуацию не изменит", – отметил Конюшко.

"Мы идем в Европу, должно все происходить как в Европе. Должно быть определенное количество баллов. Если все эти баллы использовали, то удостоверение водителя аннулируется, и потом водитель должен проходить определенные тесты, в том числе у психолога. Сейчас часты случаи, когда водитель имеет по 20 протоколов в год и, даже их не оплачивая, катается дальше. Это абсолютно неправильно", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, законопроект "просто меняет тех людей, которые будут брать деньги".

"Он не меняет основную суть проблемы, а именно – контроль за должностными лицами, которые проводят обучение и тестирование людей, которые изъявили желание получить удостоверение водителя", – заключил он.

fm93.com

Как сообщал OBOZREVATEL, изменить процедуру получения водительских прав предложили нардепы от президентской фракции "Слуга народа".

Народные избранники планируют разрешить гражданам самостоятельное изучение ПДД без посещения автошколы.

В таком случае теорию они будут сдавать самостоятельно в сервисном центре МВД.

В случае провала при сдаче теоретического экзамена повторно пройти тест будет возможно только через 3 месяца.

При этом законодатели хотят запретить переходить к практической части экзамена (вождению) без успешной сдачи теории.

Также в Украине хотят ввести электронные водительские права.

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