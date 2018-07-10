В Украине начнут штрафовать за неправильную парковку: что нужно знать

С сентября текущего года в Украине будут штрафовать водителей, которые нарушают правила парковки и стоянки.

Как сообщается в Facebook на странице "Безпечні дороги України", полицейский, увидев неправильно припаркованный автомобиль, сделает его фотографию, после чего оставит уведомление о штрафе под лобовым стеклом. Также водителю будут отправлять соответствующее уведомление на мобильный телефон.

Если припаркованный автомобиль будет мешать или блокировать движение, то у полицейских появится право эвакуировать его.

"У нас всегда была проблема с наложением штрафов на нарушителей. Ведь работник полиции не имел права выписывать штраф при отсутствии водителя. Автомобилисты, когда видели полицейского возле своей машины, просто ждали, пока тот поедет на следующий вызов. Благодаря изменениям будет меньше поводов для коррупции. Ведь нет прямого контакта водителя с инспектором, который выписывает штраф", - прокомментировал автоюрист Владимир Караваев.

В случае, если нарушитель оплатит штраф в течение 10 дней, то получит скидку в размере 50%. Если же водитель не будет оплачивать штраф более 30 дней, то ему придется погасить его в двойном размере.

Напомним, 21 декабря 2017-го года Верховная Рада приняла закон №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств", после чего он был подписан президентом Петром Порошенко.

Ранее OBOZREVATELподробно рассказывал о том, что ждет автомобилистов после вступления в силу данного закона.