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В Украине анонсировали важное изменение на дорогах: в чем суть

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В Украине намерены запретить крайние левые повороты на трассах и будут проектировать их на новых трассах через встречный поток транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития. Отмечается, что, по данным экспертов, до 30% всех аварий на междугородних трассах происходит при выполнении именно такого маневра.

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Повороты на дорогах Украины

Повороты на дорогах Украины

ТСН

Чиновники в этот раз четко обозначили условные критерии рискованности и решение для каждого случая:

  • Для дорог с плотностью свыше 11 тыс. авто в сутки – левые повороты не допускаются. Разворот транспорта должен осуществляться только через многоуровневые развязки;

  • Для трасс с потоком от 5 до 11 тыс. авто – кольцевые развязки и безопасные левые повороты;

  • Для дорог, по которым проезжает менее 5 тыс. авто в сутки – те же кольца, а также отнесенные левые повороты.

Однако, отмечают в ведомстве, это не означает, что на дорогах с низкой загрузкой нельзя возводить многоуровневые развязки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине изменятся правила относительно порядка выдачи водительских удостоверений и обучения в автошколах.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
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