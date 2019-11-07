Худшие в Европе: почему украинцы массово гибнут на дорогах и как спасти ситуацию

Высокая смертность на дорогах — одна из основных проблем Украины. Только за 2018 год в стране произошло более 150 тысяч ДТП, погибло 3350 человек. При этом в европейских странах цифра меньше в разы, а безопасность дорог позволяет без особых нервов управлять автомобилем.

Почему у европейцев получается, а украинцы погибают тысячами — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Ежегодно несколько тысяч украинцев погибают в ДТП, количество погибших увеличивается;

Такая плачевная статистика вызвана как плохим состоянием дорог, так и преступным отношением к безопасности со стороны водителей;

В Европе ситуация намного лучше, там к проблеме подходят комплексно. Улучшают качество дорог и увеличивают штрафы.

Что творится в Украине

За 8 месяцев 2019 года в Украине произошло 100236 ДТП. В результате аварий погиб 1991 человек, ежедневно же погибают 8 человек. При этом, к сожалению, показатели аварийности на дорогах начали увеличиваться.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году показатель смертности в Украине в ДТП составляет 13,7 смертей на 100 тысяч человек. Тут страна занимает 104 место. Первое у Либерии — 35,9.

При этом Украине есть куда расти, ведь соседние страны лучше смотрятся в мировом рейтинге: Польша — 125 место, Молдова — 126, Венгрия — 138, Беларусь — 132, Румыния — 121, Словакия — 148. У России же дела значительно хуже, страна находится на 72 месте при смертности в 18 человек на 100 тысяч населения.

Как изменить

Причин устрашающей для страны статистики сразу несколько:

нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции и превышение скорости. Вызвано как правило или невнимательностю самих водителей, или попросту неумением правильно ездить;

По данным Нацполиции за август этого года, из-за превышения скорости в ДТП травмировались 3800 человек, 415 погибло. Из-за нарушений правил маневрирования — 2766 пострадавших, 125 погибших; несоблюдения дистанции — 1263 травмированных, 24 погибших.

пьянство за рулем;

За 6 месяцев 2019 года только в Киеве патрульные оформили 6083 протоколов на водителей, которые ехали за рулем "под шофе". Еще одна статистика Национальной полиции за август 2019 года в Украине — из-за пьянства на дорогах погибло 66 человек, травмировано более тысячи.

дорожное покрытие на многих трассах оставляет желать лучшего.

Проблема настолько велика, что Кабинет министров в бюджет 2020 года заложил 3,17 млрд гривен на осуществления мероприятия по безопасности дорог, это в два раза больше чем было выделено на этот год. “Мы намерены серьезно инвестировать в безопасность дорожного движения, для того чтобы смертность на дорогах уменьшилась”, — отметил Гончарук.

Правда, одним выделением денег смертность на дорогах не побороть. Власть должна как ужесточать правила для автомобилистов, так и следить за их выполнением.

Во-первых, полиции необходимо окончательно внедрить систему фото- и видеофиксаций нарушений на дорогах. Это обещали сделать до конца 2019 года, пока часть камер завершает свои тестовые испытания, но система полноценно так и не заработала.

ЧП на улице Шота Руставели в Киеве 5 ноября 2019 года

Она будет фиксировать нарушения на дорогах в автоматическом режиме. Затем фото- или видеодоказательство нарушения будет отправляться в общий центр обработки данных МВД и Национальной полиции, где обещают использовать защищенные каналы связи для передачи этих данных.

Во-вторых, Кабмину необходимо значительно улучшить дорожную инфраструктуру. Речь идет не только о качестве асфальта или бетона, но и об освещении, дорожных знаках или разметки.

Адвокат Владимир Лунев видит 4 основных проблемы, которые приводят к такому количеству летальных исходов на украинских дорогах. “Первое — ужасные дороги. Тут имею ввиду как ямы, так и некачественное дорожное покрытие. Примеров много — трассы Николаев — Херсон, Николаев — Днепр и так далее.

Второе — дорожные знаки. Во многих городах и окрестностях они установлены не по правилам ГОСТа. Это вводит в заблуждение многих водителей.

Третье — разметка на дорогах. Где-то она есть, где-то нет. Неоднократно встречаются такие ситуации, где зебры на пешеходном переходе попросту не видно.

Четвертое — осознание водителями всех этим проблем. Когда ты думаешь не о безопасном вождении, а о том, что ты должен обращать внимание на эти неудобства на дорогах”, — пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

Опыт Европы

В целом относительная безопасность на дорогах в странах ЕС базируется на двух принципах: жесткие штрафы за нарушения для водителей и современный подход к покрытию и удобству дорожного движения.

За 2018 год Украина потеряла больше людей в ДТП, чем любая другая страна Европейского Союза. Статистика неумолима, во Франции за год в дорожных происшествиях погибли 3248 человек, при том что населении страны больше нашей на 25 миллионов человек. В Германии при населении в 81 миллион граждан, смертность составила 3265 человек. Напомним, что в Украине это цифра — 3350.

Намного лучше статистика в Великобритании, 66-миллионная страна за год потеряла 1825 человек. Польша при практически идентичном с Украиной населении в прошлом году имела 2862 смертельных случая на дорогах страны.

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При этом страны ЕС в целом совершили стремительный рост в сфере безопасности на собственных дорогах. Если еще в 2010 году во всех 28 странах Союза на дорогах погибло 31604 человека, то за 8 лет эта цифра уменьшилась до 25058. Но и это еще не все, до 2022 года страны-члены проведут ряд серьезных модернизаций.

Автомобили планируют оснащать системами активной безопасности, датчиками. Это и система автоматического распознавания дорожных знаков, система экстренного торможения, камеры заднего вида, технология обнаружения усталости и алкогольного опьянения водителя. Ну и штрафы, в ЕС они как никак высоки.

К примеру, за вождение в нетрезвом виде полиция Германии оштрафует водителя на сумму до 3 тысяч евро. Дополнительно правоохранители имеют право наложить запрет на вождение, от 1 до 3-х месяцев.

Не церемонятся с нарушителями и в Италии. За езду пьяным можно получить конфискацию прав до 2-х и штраф до 6 тысячи евро, в зависимости от степени опьянения. За превышение же скорости, итальянские правоохранители могут оштрафовать до 3100 евро.

Просто фантастическая история произошла в Швейцарии в 2016 году. Местному лихачу за превышение скорости на 170 км/час (а он ехал со скоростью 290 км/час) выписали штраф в размере 1 миллиона долларов. Согласно местным законам, суд устанавливает не фиксированный штраф, а определяет его исходя из того, с какой скоростью двигался автомобиль и какова зарплата нарушителя.

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