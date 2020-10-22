Китайские авто в Украине: сколько стоят и что можно выбрать

Гривневые цены на новые автомобили в Украине растут на фоне укрепления доллара. Традиционно в такой ситуации многие посматривают в сторону китайского автопрома.

АвтоОбоз подробно изучил украинский рынок, чтобы рассмотреть предложения. Как правило, в "китайцах" покупателей привлекают низкие цены и богатое оснащение в сравнении с более именитыми соперниками из европейских стран, Японии и Кореи. К тому же, у нас большой выбор моделей из Поднебесной.

FAW

Государственный автомобилестроительный концерн FAW является старейшим китайским изготовителем личных транспортных средств, который существует с 1953 года. В Украине легковой модельный ряд представлен двумя моделями, хотя на домашнем рынке линейка намного шире.

Самое дешевое предложение бренда – бюджетный седан FAW B30, среди соперников которого можно отметить Renault Logan, Peugeot 301 и Fiat Tipo. За китайскую модель просят от 329 900 грн. За 16 000 грн можно установить заводское ГБО с гарантией.

Есть у FAW и компактный кроссовер – без такой машины сегодня на рынке делать нечего. Х40 оценен минимум в 389 900 грн. Это можно назвать конкурентной суммой на фоне соперников, среди которых – Renault Duster, Suzuki Vitara и Nissan Juke.

Great Wall

Производитель имени Великой Стены в большей степени специализируется на внедорожниках. В Украине можно купить три пикапа. В конструкции этих моделей нет ничего принципиально нового, но это скорее плюс. Нашим покупателям автомобили Great Wall давно знакомы как очень надежные машины.

Стартовый пикап – Wingle 5 за 489 255 грн. Рамный внедорожник оснащен дизельным двигателем мощностью 139 л.с. и полноприводной трансмиссией. Следующий вариант – Wingle 6 за 521 443 грн. В этом случае покупатели получат полный привод с блокировкой дифференциала и бензиновый мотор на 122 л.с.

"Топовый" пикап Great Wall Wingle 7 стоит от 638 400 грн за конфигурацию с дизелем, полным приводом и 6-ступенчатой механической КПП.

Haval

Дочерний бренд Great Wall занимается исключительно SUV даже на китайском рынке. То же мы видим и в Украине. Самая доступная модель – городской кроссовер Haval H2, за который просят от 464 595 грн. В соперниках – FAW Х40, о котором мы уже говорили выше.

Более крупный и статусный Haval H6 оценен в 560 628 грн за базовую комплектацию. Автомобиль всегда переднеприводный – даже в самой дорогой модификации за 628 011 грн. Среди преимуществ – яркий дизайн, стильный интерьер и хорошее оснащение.

На вершине украинской модельной линейки (которая по традиции меньше, чем в Китае) – рамный Haval H9. Серьезное положение обязывает требовать крупную сумму денег – от 1 017 436 грн. Это самый дорогой автомобиль из КРН в Украине. Зато он всегда полноприводный и оснащен мощным 2-литровым двигателем на 245 л.с. в связке с 8-ступенчатой автоматической КПП.

JAC

Китайский JAC решил завоевать наш рынок расширенной модельной линейкой. Похоже, все получается – автомобили компании часто встречаются на дорогах. Это касается и самого дешевого электромобиля в Украине, но о нем чуть позже. А начнем с седана JAC J4 за 299 250 грн, который доступнее своего соперника – FAW B30.

Самый большой кроссовер бренда – JAC S4 – стоит от 456 000 грн, но при длине кузова 4410 мм он все равно довольно компактный. Есть модель попроще и поменьше – за S3 просят 399 000 грн в минимальной комплектации. Самый дешевый кроссовер S2 оценен в 370 500 грн.

Именно на базе JAC S2 разработан самый доступный электромобиль, который официально можно купить в Украине новым. JAC IEV7S стоит 675 000 грн. Но в сентябре модель предлагали по акционной цене – всего за 570 000 грн! Неизвестно, остались ли у дилеров машины по этому спецпредложению. Как бы там ни было, производитель обещает запас хода на уровне 300 км.

У популярного китайского бренда есть и пикап. Большой JAC Т8 стоит 644 000 грн.

Chery

Этого производителя в Украине знают отлично. Благодаря большому ассортименту и многолетнему присутствию на рынке компания хорошо себя зарекомендовала. Chery давно уловила тренд на внедорожники и предлагает у нас только SUV.

Базовая модель – Chery Tiggo 2, которая минимально оценена в 309 233 грн. За эти деньги покупатель получит 1,5-литровый мотор в сочетании с 5-ступенчатой механической КПП. Следующий автомобиль стоит 380 158 грн. Это более крупный Tiggo 3, который давно вышел на рынок и за долгие годы претерпел множество модернизаций.

Немного доплатив – до 394 343 грн – можно приобрести по-настоящему новый Tiggo 4 со стильным дизайном и современным интерьером. Но наибольший интерес представляет Chery Tiggo 7. За китайского соперника Kia Sportage и Nissan Qashqai просят от 456 757 грн.

В последнее время внимание покупателей привлекает флагман модельного ряда – Chery Tiggo 8 за 581 585 грн. Автомобиль можно заказать с вместительным салоном с тремя рядами кресел, что особенно важно в случае покупки машины для большой семьи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых внедорожниках и прочих моделях, которые можно приобрести в Украине с полным приводом. Мы собрали самые дешевые авто – некоторые предложения откровенно удивили.