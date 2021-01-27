Проблемы с ГБО зимой: что может случиться и как с этим справиться

Украинские автолюбители разделились во мнении, стоит ли устанавливать ГБО или нет, а одной из причин называют сложности с эксплуатацией автомобиля зимой.

АвтоОбоз разбирался с основными проблемами, почему с ГБО зимой могут возникнуть проблемы и как их решить.

В качестве аргумента "за" для многих пользователей машин с ГБО является низкая стоимость автомобильного газа по сравнению с другими видами топлива. При наступлении холодов топливная аппаратура может переходить на газ с задержкой, повышается расход топлива, а в некоторых случаях двигатель работает с перебоями.

Однако все эти проблемы являются результатом либо неправильной установки и настройки газового оборудования на автомобиле, или использования некачественного топлива.

Первое, на что необходимо обратить внимание – правильная настройка ГБО.

Она может стать причиной того, что после запуска двигателя, система переходит на газ с задержкой. По мнению специалистов, данная проблема свидетельствует о неправильной настройке системы компенсации температуры газа. Чтобы скомпенсировать понижение температуры воздуха, обороты двигателя при прогревании должны быть выше. Это позволит газу быстро перейти из жидкого состояния в парообразное. Однако при установке ГБО мастера не всегда правильно настраивают графики компенсации. Исправить проблему можно в специализированном СТО.

Еще одной причиной задержки может стать неисправность газовых форсунок. Она может быть вызвана тяжелыми фракциями газа, которые с понижением температуры становятся воскообразными и затрудняют процесс попадания газа в двигатель. Чтобы подобного рода процессы не происходили, рекомендуется заправляться только на проверенных АЗС, где постоянно проводится контроль качества топлива.

Некачественное топливо также приводит к повышению его расхода, который может увеличиваться до 20-30%, и снижению тяги двигателя.

Более глобальной проблемой является установка оборудования бюджетной категории. Если вы решили установить на своем автомобиле ГБО, не стоит экономить на его качестве, лучше воспользоваться продукцией известных брендов. Как правило, дешевая топливная аппаратура может начать работать с перебоями спустя всего несколько лет после начала эксплуатации.

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