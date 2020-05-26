Как выгодно и безопасно купить авто в США: вопросы и ответы

Большое количество компаний предлагают свои услуги по покупке, доставке и легализации б/у авто из США для жителей Украины.

Авто Обоз попытался разобраться, с какими вопросами обычно сталкивается покупатель.

Ежегодно на продажу в США выставляются сотни тысяч б/у авто newspress.co.uk

Почему авто из США стоит дешевле, чем его аналог в Украине?

Автомобильный рынок в США ежегодно пополняется миллионами новых авто. Не удивительно, что американцы, в большинстве своем, относятся к машинам, как к средству передвижения. При аварии в США предпочитают получить страховку и купить новую. Битую машину страховая компания отправляет на аукцион, чтобы вернуть часть денег, выплаченных за страховку. Таких машин в Америке насчитывается огромное количество, поэтому цены на них достаточно низкие. Например, один из крупнейших американских аукционов Copart имеет в наличии более 150 тысяч машин.

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99% машин, которые привозят в Украину из США – были в ДТП различной степени тяжести newspress.co.uk

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Безопасно ли ездить на таком авто?

Перед покупкой необходимо поучить всю информацию о степени повреждений. Если во время аварии не были повреждены силовые элементы кузова, а также важные узлы и агрегаты, то после ремонта автомобиль будет безопасен для эксплуатации. Поэтому лучше обратиться за консультацией к специалистам, которые смогут оценить уровень повреждений и целесообразность покупки лота.

Чтобы оценить все риски покупки стоит воспользоваться помощью специализированных компаний newspress.co.uk

Можно ли купить целое авто, которое не было в ДТП?

Безусловно, купить в США можно любой автомобиль, включая антикварный. Но это имеет смысл, если данная модель представляет интерес не столько для повседневной эксплуатации, сколько "для души". Если вас интересует "рабочая лошадка", то дешевле найти машину без повреждений в Европе.

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Покупать в США можно не только обычные авто, но и коллекционные экземпляры newspress.co.uk

Как не стать объектом мошенников?

Единственным способом обезопасить себя от недобросовестных продавцов, обратиться в компанию с опытом и репутацией. Можно самостоятельно зарегистрироваться на аукционе, но это может сработать, если вы уже сталкивались с подобной задачей и хорошо знаете все нюансы и тонкости процесса. Никогда не давайте денег за авто вперед. Оплату всех инвойсов необходимо делать самостоятельно, причем, внимательно проверяйте, кому вы платите и за что! Убедитесь, что компания, которой вы планируете доверить процесс покупки авторизована на аукционе и имеет соответствующий контракт.

Можно покупать авто на аукционе самостоятельно, но для этого нужно хорошо разбираться в нюансах newspress.co.uk

Какие платежи предусмотрены в процессе покупки авто из США?

Важно понимать, что стоимость авто на аукционе, это только верхняя часть айсберга. Помимо нее есть еще множество других платежей: аукционный сбор, местные платежи, связанные с оформление документов на авто, расходы на логистику по территории США, стоимость доставки в порт Одессы и т.д. Примерно в $1000 обойдутся услуги компании, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными с вашей покупкой. Добавьте к этому стоимость ремонта и необходимых запчастей. Ну и, конечно же, расходы по таможенной очистке, сертификации и постановке машины на учет в Украине.

Аукционная стоимость – лишь верхняя часть айсберга стоимости авто newspress.co.uk

Сколько времени проходит между покупкой на аукционе и доставкой в Украину?

В зависимости от местоположения аукциона, времени оформления документов и прочих факторов весь процесс до прибытия в одесский порт занимает в среднем от 60 до 90 дней.

Время от покупки авто до его доставки в Одессу составит от 60 до 90 дней newspress.co.uk

Кто отвечает за сохранность авто в процессе доставки?

По пути в Украину все грузы страхуются перевозчиком. Кроме того, можно оформить дополнительную страховку от любых рисков, но это потребует дополнительных расходов.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили автомобиль из фильма "Трансформеры".

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