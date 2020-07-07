В Украине появилось новое приложение для онлайн-заказа автомобилей — Cab. Цель создателей сервиса — повысить уровень культуры пользования такси в нашей стране. Как разработчики в период кризиса решились запустить приложение для вызова автомобилей комфорт-класса? Чем Cab выделяется среди конкурентов? Попробуем разобраться.

Cab — не новички на рынке. Приложение создано компанией, ранее запустившей смежный проект White cab — таксопарк, которым киевляне пользуются уже более трех лет.

Во время карантина служба перевозила пассажиров со скидкой 50%. Несмотря на кризисные условия, Cab решили не останавливать дисконт-программу: пользователи приложения смогут передвигаться по городу со скидкой 45% до начала августа.

Сab уже доступен для загрузки в Apple Store и Google Play. Кроме возможности заказать такси в несколько кликов, приложение имеет другие базовые функции:

Фиксированная цена;

Возможность указать до четырех остановок;

Сохранение популярных маршрутов;

Оплата картой или наличными;

Круглосуточная служба поддержки, готовая рассмотреть любую жалобу или пожелание.

Сейчас пользователям Cab доступна опция заказа автомобиля категории повышенного комфорта White cab — по названию собственного автопарка. Компания провозглашает намерение менять представление о качестве услуг такси и придерживаться высоких стандартов сервиса, которые формируют тариф.

Новое приложение для вызова такси Cab: что сервис предлагает пассажирам?

Что предлагает пассажирам White cab:

1. Новые автомобили со средним возрастом 1,5 года (средний возраст авто аналогичной категории на рынке — 10 лет). Машины покупают у сертифицированных украинских дилеров. На вызов приедет Volkswagen Polo или Hyundai Accent. Машины старше трех лет к работе не допускаются.

2. Офис White cab расположен в Киеве — обязательной частью работы является личный контакт с водителями. Компания тщательно следит за качеством работы сотрудников и состоянием автомобилей, осуществляет регулярное техобслуживание автопарка.

3. Выход каждой машины на маршрут происходит только после прохождения ежедневной проверки состояния машины через систему фотопроверок. Перед началом работы водители также фотографируют себя и документы — компания ручается за имидж и профпригодность сотрудников. А также за косметическое состояние автомобилей.

4. Тщательный отбор водителей. Не только по критерию большого профессионального стажа, но и по этическим показателям. Пассажира не будут доставать разговорами и спросят, какую музыку он хочет слушать. Водители White cab не курят в машинах.

5. Каждая машина оборудована детским креслом-бустером. Без доплат. Есть возможность перевозить до трех детей всех возрастов (от рождения до 12 лет) с комплектацией бустерами Chicco и полноразмерными креслами Evenflo.

6. Контроль скорости в реальном времени. В случае систематического нарушения правил водитель не допускается к работе.

Новое приложение для вызова такси Cab: что сервис предлагает пассажирам?

В дальнейшем пассажиры Cab получат возможность пользоваться различными категориями автомобилей. Так, категория Just, которую планируют запустить в августе, станет аналогом "эконома", но с принципиально новым подходом к формированию тарифа. "Just будет отличаться от автомобилей аналогичной категории конкурентов и более высоким уровнем сервиса, и более низкой ценой", — обещают разработчики.