Заправка за 3-4 мин: BMW раскрыла начинку электрического X5

В 2019 году компания BMW представила прототип водородного электромобиля на базе кроссовера X5, и пообещала, что в 2022-м наладит его выпуск. Теперь же пришла пора рассказа о самом главном в этом авто – его особенной начинке.

Технической базой для силовой установки BMW X5 послужил тот самый электропривод, который используется в предстоящем электрокроссовере iX3. Автомобиль оснастили электромотором, батареей, инвертором напряжения, электрохимическим генератором (собственно, топливным элементом) и двумя баками, в которые помещается 6 кг водорода. Водород вступает в реакцию с кислородом, вследствие чего вырабатывается необходимая энергия, при этом преобразователь управляет потоками от генератора, АКБ и системы рекуперации энергии при торможении. Единственный же выхлоп, который исходит от авто – это водяной пар.

Водородный BMW X5 press.bmwgroup.com

Пиковая отдача такой установки –374 л.с. (275 кВт), но сама система топливных элементов в результате химической реакции выдает на-гора до 170 л.с. (125 кВт). Чтобы пополнить баки такого BMW X5 водородом, необходимо 3-4 минуты.

Водородный BMW X5 press.bmwgroup.com

Водородный BMW X5 press.bmwgroup.com

Баварцы подтвердили, что в 2022 году начнут выпуск новинки, однако тираж будет небольшим, поскольку пока что водород остается дорогим видом топлива,а необходимая заправочная инфраструктура находится в слабо развитом состоянии. Полноценное производство автомобилей на топливных элементах BMW рассчитывает внедрить только во второй половине следующего десятилетия.

Водородный BMW X5 carscoops.com

Водородный BMW X5 carscoops.com

Водородный BMW X5 carscoops.com

Водородный BMW X5 carscoops.com

Тем не менее, как уже писал OBOZREVATEL, в BMW считают, что вскоре водородные авто будут стоить столько же, сколько и бензиновые машины.

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