На какие авто украинцы готовы потратить свои сбережения

Рынок легковых автомобилей в Украине начал новый год с роста и активизации продаж.

Как сообщает ассоциация Укравтопром, в январе отечественный автопарк пополнили почти 7,1 тысяч новых легковых авто, что на 35% больше, чем в минувшем году. Наибольшего успеха в первом месяце года добилась компания Toyota, которая реализовала 1207 машин. Это на 91% больше, чем годом ранее. В результате японский производитель смог сместить Renault c первого места на подиуме.

По результатам января 2020 Toyota вышла в лидеры по продажам новых авто в Украине toyota.com

Французкая компания, хоть и уступила лидерство, продемонстрировала 31-процентный рост продаж, реализовав 1055 авто. Но у Renault есть "козырь в рукаве" – совсем скоро компания планирует расширить семейство своих бестселлеров версиями с ГБО.

Третью позицию в рейтинге прочно удерживает компания Nissan с результатом 529 авто. Продажи кроссоверов марки выросли почти на четверть по сравнению с минувшим годом, а "локомотивами продаж" марки стали популярные модели X-Trail и Qashqai.

На четвертое место поднялась чешская Skoda, год назад замыкавшая ТОП-5. Продажи бренда выросли на 37% – до 466 авто.

На четвертое место поднялась чешская Skoda – продажи бренда выросли на 37% – до 466 авто. skoda.com

Пятую строчку рейтинга заняла корейская компания Kia, продажи которой выросли на 12%. 436 реализованных авто не хватило, чтобы сохранить 4-е место, но оказалось достаточно, чтобы остаться в ТОП-5.

Далее следуют Hyundai – 362 шт. (+8%), Volkswagen – 323 шт. (+18%), Peugeot – 264 шт. (+144%), Mercedes-Benz – 248 шт. (+70%) и Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

По итогам января прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот компактный кроссовер в январе выбрали 513 покупателей.

Первое место в ТОП-5 продаж января занял кроссовер Toyota RAV4 toyota.com

Если рассматривать конкретные модели, то здесь украинцы демонстрируют завидное постоянство своих предпочтений. Итак, первое место (513 шт.) занял Toyota RAV4, который смог опередить в январском рейтинге бестселлеры 2019 года Renault Duster (442 шт.) и Kia Sportage (334 шт.).

Kia Sportage замыкает пятерку лидеров продаж в Украине kia.com

На четвертом месте оказалась любимая многими в Украине модель Skoda Octavia с результатом 300 авто. А замыкает ТОП-5 еще один фаворит – Toyota Land Cruiser Prado, владельцами которого в январе стали 265 украинцев.

Единственній не кроссовер в ТОП-5 – Skoda Octavia skoda.com

Однако, несмотря на успехи, радоваться автопроизводителям пока рано, так как на каждую регистрацию нового авто в Украине приходится четыре машины с пробегом. Всего в январе 2020 украинцы зарегистрировали 28,3 тысячи б/у. Печально, что 43% из них приходится на авто старше 10 лет и только 24% – это автомобили в возрасте 1-5 лет.

В ТОП-5 самых востребованных иномарок категории "секонд-хэнд" – Volkswagen Passat (1716 шт.), Renault Megane (1608 шт.), Skoda Octavia (1518 шт.), Volkswagen Golf (1235 шт.) и Ford Focus (1035 шт.).

Volkswagen Passan продолжает пользоваться популярностью у покупателей автомобилей, бывших в эксплуатации volkswagen.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы продолжают скупать подержанные электромобили.

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