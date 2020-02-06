Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

На какие авто украинцы готовы потратить свои сбережения

2.8т
Читать материал на украинском

Рынок легковых автомобилей в Украине начал новый год с роста и активизации продаж.

Как сообщает ассоциация Укравтопром, в январе отечественный автопарк пополнили почти 7,1 тысяч новых легковых авто, что на 35% больше, чем в минувшем году. Наибольшего успеха в первом месяце года добилась компания Toyota, которая реализовала 1207 машин. Это на 91% больше, чем годом ранее. В результате японский производитель смог сместить Renault c первого места на подиуме.

По результатам января 2020 Toyota вышла в лидеры по продажам новых авто в Украине

По результатам января 2020 Toyota вышла в лидеры по продажам новых авто в Украине

toyota.com

Французкая компания, хоть и уступила лидерство, продемонстрировала 31-процентный рост продаж, реализовав 1055 авто. Но у Renault есть "козырь в рукаве" – совсем скоро компания планирует расширить семейство своих бестселлеров версиями с ГБО.

Новости
Renault Duster против Kia Sportage: какие авто покупали украинцы в 2019 году

Третью позицию в рейтинге прочно удерживает компания Nissan с результатом 529 авто. Продажи кроссоверов марки выросли почти на четверть по сравнению с минувшим годом, а "локомотивами продаж" марки стали популярные модели X-Trail и Qashqai.

На четвертое место поднялась чешская Skoda, год назад замыкавшая ТОП-5. Продажи бренда выросли на 37% – до 466 авто.

На четвертое место поднялась чешская Skoda – продажи бренда выросли на 37% – до 466 авто.

На четвертое место поднялась чешская Skoda – продажи бренда выросли на 37% – до 466 авто.

skoda.com

Пятую строчку рейтинга заняла корейская компания Kia, продажи которой выросли на 12%. 436 реализованных авто не хватило, чтобы сохранить 4-е место, но оказалось достаточно, чтобы остаться в ТОП-5.

Далее следуют Hyundai – 362 шт. (+8%), Volkswagen – 323 шт. (+18%), Peugeot – 264 шт. (+144%), Mercedes-Benz – 248 шт. (+70%) и Mitsubishi – 235 шт. (+33%).

По итогам января прошедшего месяца титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю Toyota RAV-4. Этот компактный кроссовер в январе выбрали 513 покупателей.

Первое место в ТОП-5 продаж января занял кроссовер Toyota RAV4

Первое место в ТОП-5 продаж января занял кроссовер Toyota RAV4

toyota.com

Если рассматривать конкретные модели, то здесь украинцы демонстрируют завидное постоянство своих предпочтений. Итак, первое место (513 шт.) занял Toyota RAV4, который смог опередить в январском рейтинге бестселлеры 2019 года Renault Duster (442 шт.) и Kia Sportage (334 шт.).

Kia Sportage замыкает пятерку лидеров продаж в Украине

Kia Sportage замыкает пятерку лидеров продаж в Украине

kia.com

На четвертом месте оказалась любимая многими в Украине модель Skoda Octavia с результатом 300 авто. А замыкает ТОП-5 еще один фаворит – Toyota Land Cruiser Prado, владельцами которого в январе стали 265 украинцев.

Единственній не кроссовер в ТОП-5 – Skoda Octavia

Единственній не кроссовер в ТОП-5 – Skoda Octavia

skoda.com

Однако, несмотря на успехи, радоваться автопроизводителям пока рано, так как на каждую регистрацию нового авто в Украине приходится четыре машины с пробегом. Всего в январе 2020 украинцы зарегистрировали 28,3 тысячи б/у. Печально, что 43% из них приходится на авто старше 10 лет и только 24% – это автомобили в возрасте 1-5 лет.

Новости
Растаможка авто в Украине стала дешевле и проще: что произошло

В ТОП-5 самых востребованных иномарок категории "секонд-хэнд" – Volkswagen Passat (1716 шт.), Renault Megane (1608 шт.), Skoda Octavia (1518 шт.), Volkswagen Golf (1235 шт.) и Ford Focus (1035 шт.).

Volkswagen Passan продолжает пользоваться популярностью у покупателей автомобилей, бывших в эксплуатации

Volkswagen Passan продолжает пользоваться популярностью у покупателей автомобилей, бывших в эксплуатации

volkswagen.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы продолжают скупать подержанные электромобили.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
новости кроссовер авто Ford Nissan Kia Volkswagen Skoda Toyota Renault
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Интересно однако, все перечисленные авто собираются в России для стран Восточной Европы, включая Шкоду. Надо полагать Украина в очередной раз поддержала российского производителя... Разъясните - зрада чи перемога...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии.... Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги