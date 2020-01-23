Выше облаков: супервездеходы Mercedes достигли небывалых высот

Полноприводные грузовики Mercedes-Benz Unimog U 5023, сопровождающие экспедицию на вулкан Охос-дель-Саладо, забрались на высоту 6694 м, установив новый мировой рекорд.

Об этом сообщает пресс-служба компании. На протяжение 70 лет существования марка Unimog регулярно использовалась в различных научных экспедициях по всему миру. Благодаря своей феноменальной проходимости и выносливости эти вездеходы пользуются заслуженной популярностью.

В восхождении приняли участи два специально подготовленных полноприводных Unimog U 5023 media.daimler.com

В этот раз экспедиция под управлением титулованного спортсмена Маттиаса Йешке забралась на самый высокий вулкан в мире – Охос-дель-Саладо в Чили. В восхождении приняли участи два специально подготовленных полноприводных вездехода Unimog U 5023.

Ни один грузовик ранее не поднимался на такую высоту media.daimler.com

Целью экспедиции была установка в четырех базовых станциях, находящихся на разной высоте, радиостанций для связи в экстренных ситуациях. Охос-дель-Саладо является самым высоким вулканом на планете – его высота достигает 6893 м. Он входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо – область по периметру Тихого океана, в которой находится большинство действующих вулканов и происходит множество землетрясений. Поэтому сюда часто приезжают научные экспедиции.

На вездеході установили специальные шины, мощные лебедки и специальную систему для изменения центра тяжести машины media.daimler.com

После установки четвертой радиостанции в лагере на высоте 6100 м, команда на двух Unimog U 5023 решила продолжить движение, чтобы установить новый мировой рекорд. Автомобили смогли подняться на высоту 6694 м.

Подготовкой машины занимались специалисты Mercedes-Benz и Unimog media.daimler.com

Подготовкой машин занималось подразделение Mercedes-Benz Special Trucks. Вездеходы получили в свое распоряжение специальные шины, мощные лебедки и особую систему для уравновешивания центра тяжести.

Рекорд за рекордом

Интересно, что Охос-дель-Саладо является достаточно популярным местом для желающих установить рекорды на различных транспортных средствах. В апреле 2007 году чилийские спортсмены Гонзало Браво и Эдуардо Каналес Мойя забрались на модернизированном Suzuki Samurai на высоту 6688 м, улучшив рекорд Маттиаса Йешке, который достиг месяцем ранее высоты 6646 м на Jeep Wrangler Unlimited Rubicon.

Маттиас Йешке смог добраться на Jeep Wrangler Unlimited Rubicon на высоту 6646 м. media.fcanorthamerica.com

В апреле 2007 году Гонзало Браво и Эдуардо Каналес Мойя забрались на модернизированном Suzuki Samurai на высоту 6688 м media.suzuki.com

В 2015 году Йешке решил ответить новым рекордом, но на этот раз он отправился покорять Охос-дель-Саладо на грузовике Mercedes-Benz Zetros. С его помощью Маттиас поднялся на высоту 6675 м, установив сразу два высокогорных рекорда – для грузовых авто и для автомобилей с дизельным двигателем.

В 2015 году Йешке установил очередной рекорд на Охос-дель-Саладо – 6675 м. truckworldrecord.wordpress.com

В том же 2015 году чилиец Джанфранко Бьянки установил мировой рекорд для мотоциклов, взобравшись на Suzuki RMZ 450 на высоту 6472 м. В 2017 году Йешке и команда немецкой компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) намеревались установить очередной мировой рекорд, но сложные погодные условия помешали реализовать грандиозные планы.

Как писал ранее OBOZREVATEL, американцы создали гиперкар, чтобы обогнать Bugatti Chiron.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!