Вот это поворот: дилер Infiniti купил для своего клиента Tesla

В Канаде один из автодилеров сделал интересный ход – продал своему клиенту машину другого бренда. Причем это никакая не ошибка - все дело в маркетинге!

Как выяснил OBOZREVATEL, мер города Шербрук (провинция Квебек) Стив Люссье, будучи большим почитателем марки Infiniti, захотел приобрести себе электрокар. Но поскольку в модельном ряде японской марки нет автомобиля, который питался бы от розетки, местный дилерский центр Infiniti купил для своего постоянного клиента седан Tesla Model 3. Уж очень ему не хотелось терять перспективного покупателя.

Дилер Infiniti купил для своего клиента Tesla Model 3 infinitidesherbrooke, facebook

"Поздравляем г-на Стива Люссье – мэра Шербрука, с приобретением его нового автомобиля, Tesla Model 3!" – говорится на странице автосалона Infiniti de Sherbrooke в Facebook.

Согласно задумке дилера, Tesla Model 3 для любителя Infiniti – это временный и вынужденный ход, пока у японской марки не появится свой электрокар.

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Дилер Infiniti купил для своего клиента Tesla Model 3 infinitidesherbrooke, facebook

"Постоянный клиент Infiniti de Sherbrooke на протяжении многих лет хотел приобрести электромобиль! Поскольку к 2021 году у Infiniti ожидается появление нескольких электрических моделей, мы нашли временное решение! Спасибо за ваше постоянное доверие, мистер Люссье, и удачи всей команде Infiniti de Sherbrooke", – отмечается в заметке дилера.

Дилер Infiniti купил для своего клиента Tesla Model 3 infinitidesherbrooke, facebook

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Конечно, мы привыкли, что существуют мультибрендовые салоны, однако в данном случае речь идёт об официальном представителе лишь одной марки. Который, к слову, очень рискнул: не исключено ведь, что градоначальник влюбится в свою "тройку" и уйдет к бренду Tesla.

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