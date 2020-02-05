Восстановить или заменить водительские права можно онлайн с помощью "Электронного кабинета водителя".
Об этом на своей странице в Twitter рассказал Арсен Аваков. Теперь в случае утраты или необходимости заменить ранее выданные водительские права, это можно сделать в помощью "Электронного кабинета водителя" на сайте Главного сервисного центра МВД.
Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки😊 https://t.co/Mm7UVcTQsZ pic.twitter.com/u6qNb4xKks— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 16 декабря в Украине начали тестировать мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.
Кроме того, с помощью "Электронного кабинета водителя" можно решить и другие актуальные задачи, например, заказать индивидуальные номерные знаки, проверить и оплатить штрафы, получить информацию про авто по VIN-коду или записаться в электронную очередь.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о различных новшествах, которые ожидают украинских автолюбителей:
Электронные права и техпаспорт будут выглядеть по-новому.
Заказать индивидуальное номерные знаки можно будет через интернет.
Обучение в автошколе и процедура получения прав станут проще и прозрачнее.
В Украине помимо электронных водительских прав введут видеофиксацию нарушений правил дорожного движения и новые правила сдачи экзаменов в автошколах.
В Украине также хотят вернуть обязательный техосмотр личного автотранспорта.
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