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7 февраля • обновлено в 07:37
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Восстановить или заменить водительские права можно онлайн

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Восстановить или заменить водительские права можно онлайн с помощью "Электронного кабинета водителя".

Об этом на своей странице в Twitter рассказал Арсен Аваков. Теперь в случае утраты или необходимости заменить ранее выданные водительские права, это можно сделать в помощью "Электронного кабинета водителя" на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 16 декабря в Украине начали тестировать мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.

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Кроме того, с помощью "Электронного кабинета водителя" можно решить и другие актуальные задачи, например, заказать индивидуальные номерные знаки, проверить и оплатить штрафы, получить информацию про авто по VIN-коду или записаться в электронную очередь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о различных новшествах, которые ожидают украинских автолюбителей:

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
водительские права Министерство внутренних дел Украины
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Россия об этом сервисе уже забыла, а у окраинцев это великое достижение))))
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