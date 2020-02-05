Восстановить или заменить водительские права можно онлайн с помощью "Электронного кабинета водителя".

Об этом на своей странице в Twitter рассказал Арсен Аваков. Теперь в случае утраты или необходимости заменить ранее выданные водительские права, это можно сделать в помощью "Электронного кабинета водителя" на сайте Главного сервисного центра МВД.

Запустили ще одну новацію е-сервісу від МВС: онлайн замовлення заміни посвідчення водія через електронний кабінет водія. Вхід до е-кабінету водія — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який дуже зручно отримати на чип своєї ID-картки😊 https://t.co/Mm7UVcTQsZ pic.twitter.com/u6qNb4xKks — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 5, 2020

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 16 декабря в Украине начали тестировать мобильное приложение, которое водители смогут использовать в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.

Кроме того, с помощью "Электронного кабинета водителя" можно решить и другие актуальные задачи, например, заказать индивидуальные номерные знаки, проверить и оплатить штрафы, получить информацию про авто по VIN-коду или записаться в электронную очередь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о различных новшествах, которые ожидают украинских автолюбителей:

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