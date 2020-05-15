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16 мая • обновлено в 02:27
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В это сложно поверить: сколько стоят советские авто в США

20т
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В Украине советские автомобили продаются в среднем по 1000 – 2000 долларов. А вот в Америке за них порою просят просто баснословные деньги.

Цены на авто из СССР в США действительно могут поражать: в среднем они стартуют с отметки в 10 000 долларов. Да, зачастую это отреставрированные машины в идеальном состоянии, но, тем не менее, дешевыми их точно не назовёшь. А всё потому что, за океаном они считаются редкими коллекционными моделями.

Советские авто в США

Советские авто в США

sovietcar.com

Недавно в штате Вашингтон даже открылся автосалон советских автомобилей, который наглядно демонстрирует, во сколько в Штатах оцениваются автомобили, выпущенные в Советском Союзе.

Советские авто в США

Советские авто в США

sovietcar.com

Самым дешевым экспонатом этого салона является седан ВАЗ-2105 1981 года – за него хотят выручить 8950 долларов. Далее идет универсал ВАЗ-2102 1984 года за 9950 долларов, следом – ВАЗ-2106 с ценником $10 550, а после – вазовская копейка 1978 года, которая потянула на $10 950.

Советские авто в США

Советские авто в США

sovietcar.com

Советские авто в США

Советские авто в США

sovietcar.com

Советские авто в США

Советские авто в США

sovietcar.com

Но самым дорогим автомобилем является УАЗ-469 1989 года – он без какой-либо скромности тянет на 16 950 долларов. Также среди предложений есть ВАЗ-2121 Нива, Москвич-2140 и даже ГДРовский Trabant.

Советские авто в США

Советские авто в США

sovietcar.com

В такие ценники у нас довольно сложно поверить – в некоторых случаях они могут показаться даже неадекватными. С другой стороны, тот же классический Ford Mustang может у себя на родине, в США, стоить сущих копеек, а в Украине его оценят в долларовую пятизначную сумму.

Кстати, не так давно OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США ВАЗ-2102 продали за 18 000 долларов.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ Лада УАЗ ретро б/у автомобиль
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