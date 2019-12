Водители были в шоке: женщина на АЗС залила бензин в пакеты. Видео

Интересный случай произошел на одной из АЗС в американском Хьюстоне (штат Техас). Очевидцы запечатлели, как девушка набирает бензин в емкость, которая ни разу для этого не предназначена.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобилистка заехала на заправку и стала набирать топливо в обычный полиэтиленовый пакет. При этом когда "майка" стала увесистой и лопнула, девушку это никак не смутило – она достала еще один пакет, и запаковала в него треснувшую "тару". После этого она тщательно завязала пакет и положила его в багажник рядом с покупками из маркета.

Зачем водительнице понадобился бензин в пакете, неясно – возможно, на АЗС была акция и топливо предлагали по привлекательной цене.

Yeah, double bag it lady, that will work... 🤔 pic.twitter.com/i4qPwZJsfk