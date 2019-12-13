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13 декабря • обновлено в 11:36
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Водители были в шоке: женщина на АЗС залила бензин в пакеты. Видео

2.8т
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Интересный случай произошел на одной из АЗС в американском Хьюстоне (штат Техас). Очевидцы запечатлели, как девушка набирает бензин в емкость, которая ни разу для этого не предназначена.

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобилистка заехала на заправку и стала набирать топливо в обычный полиэтиленовый пакет. При этом когда "майка" стала увесистой и лопнула, девушку это никак не смутило – она достала еще один пакет, и запаковала в него треснувшую "тару". После этого она тщательно завязала пакет и положила его в багажник рядом с покупками из маркета.

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Зачем водительнице понадобился бензин в пакете, неясно – возможно, на АЗС была акция и топливо предлагали по привлекательной цене.

Так или иначе, но этот случай не только смешной, но еще и небезопасный: бензин невероятно опасен, он требует должного обращения. В конце концов, не зря же были придуманы канистры.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
видео курьез
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