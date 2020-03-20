Внимание! Сервисные центры МВД переходят в онлайн режим

С 19 марта по 3 апреля 2020 года сервисные центры МВД приостанавливают прием граждан и работают по отдельному графику, преимущественно в режиме онлайн.

Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Прием граждан будет происходить исключительно для предоставления неотложных услуг, в частности:

регистрация / перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений;

перерегистрация транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;

восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи.

Сервисные центры МВД переходят в онлайн режиме http://hsc.gov.ua

Эти услуги будут предоставляться по предварительной записи очередными сервисными центрами МВД. Их адреса и номера телефонов можете посмотреть ниже.

Через Электронный кабинет водителя можно заказать онлайн:

верификацию данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

назначения надлежащего пользователя;

проверку наличия и оплата административных правонарушений;

проверку транспортного средства по VIN-кодом;

восстановление и обмен водительского удостоверения - их выдача будет происходить уже после официального окончания карантина.

Также дистанционно можно заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

В свою очередь, МВД призывает не обращаться в сервисные центры без необходимости и оставаться дома на весь период карантина. Прием граждан с явными признаками ОРВИ проводиться не будет.

Как писал ранее OBOZREVATEL, восстановить или заменить водительские права можно не выходя из дома.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!