Внимание! Сервисные центры МВД переходят в онлайн режим

С 19 марта по 3 апреля 2020 года сервисные центры МВД приостанавливают прием граждан и работают по отдельному графику, преимущественно в режиме онлайн.
Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Прием граждан будет происходить исключительно для предоставления неотложных услуг, в частности:
регистрация / перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений;
перерегистрация транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;
восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи.
Сервисные центры МВД переходят в онлайн режиме
http://hsc.gov.ua
Эти услуги будут предоставляться по предварительной записи очередными сервисными центрами МВД. Их адреса и номера телефонов можете посмотреть ниже.
Через Электронный кабинет водителя можно заказать онлайн:
верификацию данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
назначения надлежащего пользователя;
проверку наличия и оплата административных правонарушений;
проверку транспортного средства по VIN-кодом;
восстановление и обмен водительского удостоверения - их выдача будет происходить уже после официального окончания карантина.
Также дистанционно можно заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.
В свою очередь, МВД призывает не обращаться в сервисные центры без необходимости и оставаться дома на весь период карантина. Прием граждан с явными признаками ОРВИ проводиться не будет.
Как писал ранее OBOZREVATEL, восстановить или заменить водительские права можно не выходя из дома.
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