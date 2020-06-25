Внезапно: немцы захотели возвращения автомобилей Lada в Европу

В начале июня жители стран ЕС остались без новых автомобилей Lada – из-за ужесточения экологических стандартов по выбросам российскому производителю пришлось уйти с этого рынка. Но понравилась эта новость не всем – в частности, немцы требуют, чтобы ВАЗ снова экспортировал свою продукцию в Старый Свет.

Как пишет болгарский сайт investor.bg. в интернете даже появилась петиция с требованием о возобновления продаж всех моделей Lada в Германии и ЕС. Автор документа – импортер Lada Deutschland GmbH, а адресован он руководству АвтоВАЗа, топ-менеджерам альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и Министерству экономического развития России.

Лада на немецких номерах Фото: 1gai.ru

Свою позицию представитель марки в Германии аргументирует тем, что у Лады якобы есть много поклонников и постоянных покупателей, ведь бренд присутствовал в Европе на протяжении 40 лет. Еще одна причина, по которой АвтоВАЗу стоит вернуться в ЕС – у него много моделей, которые отличаются дешевизной – благодаря этому автомобили Лада доступны широкому кругу потребителей.

Прислушаются ли к немцам владельцы АвтоВАЗа, сказать сложно, поскольку планы по возвращению Lada в ЕС не входят в стратегию альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которому принадлежит завод из Тольятти. "Мы давно знали, что покинем Европу, так как в ЕС были введены новые экологические стандарты, и нецелесообразно вкладывать средства в усовершенствование двигателей из-за низких продаж. Однако в будущем возвращение Lada не исключено, но пока рано говорить с какой моделью ", – заявили ранее в АвтоВАЗ.

Впрочем, несмотря на то, что официально в Европе уже не продают Лады, торговать ими продолжают. Как уже писал OBOZREVATEL, недавно в ЕС был замечен автовоз с новыми "Жигулями".