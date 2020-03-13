Владелица Lada Niva назвала свое авто круче Lamborghini

В Австралии выставили на продажу редкий для этой местности внедорожник Lada Niva. Стоит автомобиль недёшево, однако владелец аргументирует это тем, что у этого авто есть ряд преимуществ.

За Lada Niva 4x4 Deluxe 1996 года выпуска хозяин, который именует себя как Victoria (судя по всему, продаёт девушка), хочет выручить 15 000 австралийских долларов, что эквивалентно почти 9,5 тыс. долларам США. За эти деньги покупатель получает внедорожник в идеальном состоянии (судя по всему, машина хорошо сохранилась из-за тёплого австралийского климата) с пробегом 93 тыс. км.

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Нынешний владелец уверяет, что его Нива станет отличным выбором для тех, кто "хочет стать звездой местных авто-шоу и привлечь больше внимания на дороге, чем суперкар Lamborghini". Кроме того, это отличная денежная инвестиция, поскольку внедорожник "имеет большой потенциал для серьезного автомобильного коллекционирования).

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

В комплекте с самой машиной идут 16-дюймовые матовые черные диски с шинами General, однако, если от них отказаться, можно хорошо сэкономить – со штатными колесами автомобиль отдают за 13 500 долларов.

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Под капотом авто – 1,7-литровый карбюраторный мотор на 79 л.с., состыкованный с 5-ступенчатой "механикой". Кроме того, данная Нива обладает праворульной конфигурацией.

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Lada Niva, которая продаётся в Австралии carsales.com.au

Напомним, как уже сообщал OBOZREVATEL, примерно за такие же деньги продают Skoda Rapid 1980-х годов с минимальным пробегом.

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