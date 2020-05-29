Видео с вороной и ежом на дороге стало хитом интернета

Недавно в Интернете появилось забавное видео – один из автомобилистов в Латвии заснял, как ворона помогала ежу перейти дорогу. За считанное время ролик успел стать хитом интернета.

На кадрах видно, как ворона кусает ежа клювом и как бы заставляет его покинуть проезжую часть как можно быстрее. Что интересно, ей-таки удалось добиться своего – в конечном счёте оба животных добрались до бордюры.

Ворона и ёж переходят дорогу Скриншот видео

Всего за несколько дней ролик, опубликованный на YouTube-канале Viral Hog, собрал около 400 000 просмотров.

Латвийское издание tautaruna.nra.lv подчеркивает, что, несмотря на всю комичность ситуации, своими действиями ворона, вероятно, спасла жизнь ежу – к сожалению, в Латвии, равно как и в других странах, ежи довольно часто погибают под колесами автомобилей.

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