ВАЗ-2101 с начинкой BMW и Lancia нуждается в новом владельце

В Литве выставили на продажу единственный в своем роде ВАЗ-2101. Автомобиль был подготовлен для участия в кольцевых гонках и полностью "перекроен". Стоит он, соответственно, недешево.

Как выяснил OBOZREVATEL, с легендарными "Жигулями" эту "копейку" роднит лишь кузов. В остальном же это уникальная, совсем другая машина.

В Литве продают уникальную ВАЗ-2101 thedrive.com

Судите сами: за основу было взято шасси BMW 3-Series в кузове E46, а под капотом прописался 2-литровый турбомотор от легендарной Lancia Delta HP Integrale мощностью 400 л.с., усиленный коваными поршнями JE, шатунами FCP и алюминиевым радиатором.

В Литве продают уникальную ВАЗ-2101 thedrive.com

Кроме того, кузов гоночного ВАЗа получил пластиковые расширители арок, массивное антикрыло и развитый передний бампер, а на месте обычных колес прописались 17-дюймовые низкопрофильные диски на гоночных покрышках. В особой подвеске были использованы компоненты от BMW E36 и E46, а тормозную систему сделали более выносливой благодаря суппортам от Porsche 911. Сцепление – керамическое.

В Литве продают уникальную ВАЗ-2101 thedrive.com

В целом, при постройке машины задача состояла в том, чтобы "Копейка" получилась максимально мощной и легкой. И, похоже, у инженеров это получилось сделать. Гоночный пробег автомобиля составляет всего 300 км.

Купить ВАЗ-2101 для гонок предлагается за 24 229 долларов. Столько же стоит, например, новая Toyota Corolla.

Как ранее OBOZREVATEL, в одном из гаражей под снос обнаружили ВАЗ-2105 с пробегом всего 41 км.

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