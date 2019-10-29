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29 октября • обновлено в 17:09
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В Японии создали спорткар из целлюлозы: эффектное видео

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Группа японских инженеров представила в Токио прототип авто с кузовом из экологически чистого материала.

Об этом сообщает портал Carscoops. В рамках автосалона в Токио дебютировал концепт Nano Cellulose Vehicle (NCV). Он стал результатом многолетних исследований группы инженеров и химиков, изучающих возможности использования нановолокон целлюлозы (CNF) в автомобильной промышленности.

Концепткар NCV из целлюлозы

Концепткар NCV из целлюлозы

carscoops.com

В проекте, организованном в 2016 году Министерством окружающей среды Японии, задействовано два десятка университетов, исследовательских институтов и компаний автомобильной отрасли.

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Концепткар NCV из целлюлозы

Концепткар NCV из целлюлозы

carscoops.com

Нановолокна целлюлозы получены из растений и переработанных сельскохозяйственных отходов. Из этого материала были изготовлены элементы несущего кузова, а также наружные панели, включая двери, крышу и капот. Использование CNF позволило вдвое снизить массу кузова концепта.

Концепткар NCV из целлюлозы

Концепткар NCV из целлюлозы

carscoops.com

Концепткар NCV из целлюлозы

Концепткар NCV из целлюлозы

carscoops.com

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Дизайн автомобиля разработал Юзо Ниими из Toyota Customizing & Development. Спорткупе имеет компактные размеры, а доступ в двухместный салон обеспечивают двери-крылья. Для отделки салона NCV используются дерево и другие экологически чистые материалы. Дизайн интерьера выполнен в стиле японского минимализма. В движение купе приводит силовой агрегат на водородных топливных элементах.

Концепткар NCV из целлюлозы

Концепткар NCV из целлюлозы

carscoops.com

Концепткар NCV из целлюлозы

Концепткар NCV из целлюлозы

carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai представила "мечту" дальнобойщика на водородных топливных элементах.

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Тема
Новости автомира
Место
Япония Токио
Теги
Экология авто
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