В Японии создали спорткар из целлюлозы: эффектное видео

Группа японских инженеров представила в Токио прототип авто с кузовом из экологически чистого материала.

Об этом сообщает портал Carscoops. В рамках автосалона в Токио дебютировал концепт Nano Cellulose Vehicle (NCV). Он стал результатом многолетних исследований группы инженеров и химиков, изучающих возможности использования нановолокон целлюлозы (CNF) в автомобильной промышленности.

Концепткар NCV из целлюлозы carscoops.com

В проекте, организованном в 2016 году Министерством окружающей среды Японии, задействовано два десятка университетов, исследовательских институтов и компаний автомобильной отрасли.

Концепткар NCV из целлюлозы carscoops.com

Нановолокна целлюлозы получены из растений и переработанных сельскохозяйственных отходов. Из этого материала были изготовлены элементы несущего кузова, а также наружные панели, включая двери, крышу и капот. Использование CNF позволило вдвое снизить массу кузова концепта.

Концепткар NCV из целлюлозы carscoops.com

Концепткар NCV из целлюлозы carscoops.com

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Дизайн автомобиля разработал Юзо Ниими из Toyota Customizing & Development. Спорткупе имеет компактные размеры, а доступ в двухместный салон обеспечивают двери-крылья. Для отделки салона NCV используются дерево и другие экологически чистые материалы. Дизайн интерьера выполнен в стиле японского минимализма. В движение купе приводит силовой агрегат на водородных топливных элементах.

Концепткар NCV из целлюлозы carscoops.com

Концепткар NCV из целлюлозы carscoops.com

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