В Украине заметили крутой Mercedes в цвете "кухонной столешницы"
Mercedes в цвете под мрамор.. Фото: instagram.com/topgircomua
В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz C-Class Coupe в очень необычном цвете. В данном случае машина имеет эксклюзивный мраморный окрас.
Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте topgircomua.
Mercedes в цвете под мрамор. Скриншот публикации
В таком оформлении Мерседес выглядит нетипично и явно выделяется из потока. К слову, когда-то в подобном цвете было модно делать кухонные столешницы и паспортные обложки.
Mercedes в цвете под мрамор. Фото: instagram.com/topgircomua
Впрочем, наверняка такой тюнинг обошлся без перекрашивания кузова – скорее всего, имеет место применение обычной пленки.
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