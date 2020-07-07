В Украине заметили крутой Mercedes в цвете 'кухонной столешницы'

Mercedes в цвете под мрамор.. Фото: instagram.com/topgircomua

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz C-Class Coupe в очень необычном цвете. В данном случае машина имеет эксклюзивный мраморный окрас.

Соответствующие фото были опубликованы в Instagram-аккаунте topgircomua.

Mercedes в цвете под мрамор. Скриншот публикации

В таком оформлении Мерседес выглядит нетипично и явно выделяется из потока. К слову, когда-то в подобном цвете было модно делать кухонные столешницы и паспортные обложки.

Mercedes в цвете под мрамор. Фото: instagram.com/topgircomua

Впрочем, наверняка такой тюнинг обошлся без перекрашивания кузова – скорее всего, имеет место применение обычной пленки.

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