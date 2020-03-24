Украинцы массово скупают новые автомобили, причем не только легковые, но и коммерческие.

Об этом сообщает ИАГ AUTO-Consulting. В первую неделю карантина (16-21 марта) многие отечественные дилеры констатировали существенное увеличение продаж новых автомобилей.

В Украине замечен небывалый всплеск продаж новых авто mazda.com

Причиной такого ажиотажа стали колебания курса национальной валюты, слухи о предстоящем дефиците автомобилей, а также агрессивная маркетинговая политика дилеров. В результате рост продаж на отдельные бренды достигал 121%.

К концу недели автосалоны начали массово закрываться, а продажи перешли в формат on-line. В связи с эти покупательская активность несколько поутихла. Однако, по данным AUTO-Consulting, по сравнению с февралем за 21 день марта продажи новых легковых авто ведущих брендов выросли на 36%, а рынок легких коммерческих машин вырос на 17%.

Лидером по росту продаж стала компания Renault (+121%) renault.ua

Традиционно, наибольшим спросом пользовались автомобили бюджетного сегмента. У целого ряда брендов в этой ценовой категории продажи на прошлой неделе выросли вдвое. Лидером по росту продаж стала компания Renault (+121%).

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинские автомобильные дилеры переходят в режим on-line продаж.

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