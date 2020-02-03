В Украине выросли продажи новых авто: статистика за январь-2020

В январе этого года украинский рынок новых авто вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Также стало известно об автомобиле, который украинцы покупали чаще всего.

Вероятно, рост связан с укрепившейся гривной и привлекательными предложениями от импортеров. Кроме того, в конце прошлого года в Украине появилось несколько интересных новинок. Как сообщает УкрАвтопром, всего в январе было продано 7,1 тыс. новых машин.

Toyota RAV4 – на данный момент лучший кроссовер по мнению украинских покупателей toyota.com

С результатом в 1207 зарегистрированных новых авто (около 17% рынка) лидером января стала Toyota. Японский бренд почти в два раза улучшил прошлогодний результат за аналогичный период. Самой популярной моделью предсказуемо оказался компактный кроссовер Toyota RAV4 с 513 проданными экземплярами.

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Продемонстрировав более чем 30-процентный рост (1055 авто) на втором месте расположилась компания Renault, а на третьем – родственный Nissan с результатом 529 зарегистрированных автомобилей в январе 2020 года.

Бюджетный кроссовер Renault Duster помог автопроизводителю показать высокий результат group.renault.com

На четвертом месте оказалась Skoda с 466 авто (+ 37%), на пятом – Kia, которая реализовала 436 автомобилей (+ 12%). Далее в десятке наиболее популярных январских брендов расположились Hyundai (362 шт., + 8%), Volkswagen (323 шт., + 18%), Mercedes (269 шт., + 84%), Peugeot (264 шт., + 144%) и Mitsubishi (235 шт., + 33%).

Как видно, все бренды в десятке лидеров продемонстрировали существенный рост продаж в сравнении с январем 2019 года. В этом отношении стоит отметить абсолютного лидера первого месяца 2020-го – компанию "Тойота" за 91-процентый рост, "Мерседес" за 84% и "Пежо", который нарастил продажи на примечательные 144%.

Mercedes-Benz – единственный премиальный бренд, который попал в десятку лучших mercedes-benz.com

На данный момент результаты выглядят очень оптимистично, ведь продажи новых авто в Украине давно не демонстрировали такой рост. Однако эту статистику еще следует закрепить дальнейшими результатами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продажи электромобилей в Украине продолжают расти.

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