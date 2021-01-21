В Украине водителям хотят устроить внезапные проверки на дорогах

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят усилить борьбу с пьяными водителями.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Антон Геращенко, заместитель министра МВД Украины. В законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее. Голосование как всегда будет поименным...", – комментирует Антон Геращенко.

Напомним, что одним из поводов стал скандал с Виталием Немилостивым, заместителя вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. В сети было обнародовано видео, на котором Немилостивый был остановлен полицейскими, которые заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии.

Позже в патрульной полиции раскрыли детали задержания Немилостивого, который пьяный ездил за рулем авто. Заместитель главы МВД Антон Геращенко добавил, что чиновник раскаялся за свое поведение и далее суд даст оценку действиям Немилостивого.

Ответственность за пьяное вождение в Украине

17 июня Верховная Рада проголосовала за принятие проекта №3314, который, среди прочего, предусматривал отмену уголовной и введение административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Согласно новым правилам, пьянство за рулем будет наказываться штрафом 17-34 тыс. грн и 51 тыс. грн в случае повторного нарушения.

Пока что законом не предусмотрены строгие меры для водителей, которые решили сесть за руль выпившими. Статистика ДТП в Украине тем временем неутешительна – с 1 января по 30 ноября 2020 года на дорогах страны было зафиксировано 4118 аварий из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Из-за пьяных на дорогах погибли 97 человек и были травмированы 1425.