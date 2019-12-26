В Украине намерены ужесточить наказание для водителей, совершивших наезд на человека, который повлек травмирование или гибель пешехода. Также планируется увеличить ряд штрафов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД Украины на Facebook. Законопроекты вскоре будут направлены в Верховную Раду.

Законопроектамы предлагается внести изменения в: Кодекса Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О дорожном движении" и Закона Украины "О Национальной полиции".

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн)", – сообщил Геращенко.

В Украине ужесточат наказание и штрафы для водителей slovoidilo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине намерены изменить большинство штрафов.

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