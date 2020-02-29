В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр авто: кого коснется

В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр автомобилей и крупные штрафы за его просрочку.

Сначала он может коснутся владельцев переоборудованных машин и б/у иномарок. Об этом OBOZREVATEL стало известно из законопроекта, который опубликовали на сайте Министерства инфраструктуры.

Техосмотр автомобилей auto.24tv.ua

Так, планируется ввести четыре вида техосмотров: внеплановый после дорожно-транспортного происшествия, в случае перерегистрации или переоборудования транспортного средства, придорожный и обязательный техосмотры.

Штраф за единоразовую просрочку составит 3,4 тысячи гривен, повторная просрочка обойдется автомобилистам в 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Верховной Раде планируют существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД. Речь идет как о превышении скорости, так и о разговорах по телефону за рулем.

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