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29 февраля • обновлено в 14:56
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В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр авто: кого коснется

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В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр автомобилей и крупные штрафы за его просрочку.

Сначала он может коснутся владельцев переоборудованных машин и б/у иномарок. Об этом OBOZREVATEL стало известно из законопроекта, который опубликовали на сайте Министерства инфраструктуры.

Техосмотр автомобилей

Техосмотр автомобилей

auto.24tv.ua

Так, планируется ввести четыре вида техосмотров: внеплановый после дорожно-транспортного происшествия, в случае перерегистрации или переоборудования транспортного средства, придорожный и обязательный техосмотры.

Штраф за единоразовую просрочку составит 3,4 тысячи гривен, повторная просрочка обойдется автомобилистам в 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Верховной Раде планируют существенно увеличить штрафы за нарушения ПДД. Речь идет как о превышении скорости, так и о разговорах по телефону за рулем.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Теги
авто штрафы техосмотр законопроект
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