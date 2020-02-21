Похож на электромобиль ID.3: представлен новый VW Caddy 2021

Компания Volkswagen представила новое, пятое поколение фургона Caddy. В сравнении с актуальной моделью "бусик" изменился едва ли не до неузнаваемости – как внешне, так и технически.

Как выяснил OBOZREVATEL, новый Volkswagen Caddy V принял облик в соответствии с последними дизайнерскими решениями бренда. Спереди он выделяется более высоким капотом, более узкой радиаторной решеткой и более плавной формой фар. Здесь же прослеживаются черты двух новейших хетчбэков – VW Golf VIII поколения и электромобиля VW ID.3. Как и в случае с Golf, хромированная декоративная планка оптически переходит в светодиодные дневные ходовые огни, а новый передний бампер с сотовой решеткой, окрашенной в цвет кузова напоминает электромобиль VW ID.3.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Впрочем, задняя часть пережила куда более серьезные изменения. В центре внимания – четкие края и черные вертикальные задние фонари, обрамляющими большое заднее стекло, которое занимает примерно половину крышки багажника. Логотип находится теперь на стекле, под стеклоочистителем.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

С переходом на новую, модульную платформу MQB автомобиль прибавил в размерах (хотя по высоте он стал меньше). Длина автомобиля составляет 4,5 м (+0,09 м), ширина – 1,86 м (+0,06 м), а высота –1,8 м (-0,25 м). Размер колесной базы при этом составляет 2,76 м (-,007 м). Естественно, это положительно сказалась на размерах багажного отсека: его длина составляет 1,86 м, высота – 1,27 м, а ширина – 1,61 метра (между колесными арками 1,23 метра). Всего доступно 3,3 м³ грузового пространства. Параллельно сократился коэффициент аэродинамического сопротивления: с 0.33 до 0.30.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Есть также и версия Caddy Maxi: при длине 4,85 метра колесная база увеличивается почти на 0,22 м до 2,97 метра, а максимальная грузовая зона– до 2,15 м (ранее почти 1,80 м). Варианты исполнения –традиционно грузовая версия и пассажирская.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Интерьер нового Caddy выглядит намного современнее и аккуратнее, чем раньше. Исчезло большинство кнопок, теперь машина в основном управляется через сенсоры. Мультимедиа развёрнута к водителю (ее диагональ – от 6,5 до 10 дюймов зависимости от версии, но самое большое новшество – опционная цифровая приборка. Второй ряд оборудован двухместной скамейкой и одноместным сиденьем. По желанию в фургон также можно будет установить два дополнительных сиденья в третьем ряду, таким образом, увеличив его пассажировместительность до 7 человек.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Оснащение VW Caddy 2021 включает активный круиз-контроль с функцией удержания машины в полосе, а также систему помощи при маневрировании с прицепом. Кроме того, в списке ассистентов значится система распознавания голоса, усталости водителя. Дополнительно можно будет заказать панорамную крышу.

Volkswagen Caddy 2021 volkswagen-newsroom.com

Новый Caddy в основном доступен с дизельными двигателями, они развивают мощность от 75 до 122 л.с. Также имеется бензиновый турбомотор мощностью 116 л.с., который может работать ещё и на природном газе. Коробки передач – шестиступенчатая МКПП или семиступенчатый "робот" DSG, привод – передний либо полный.

Цен на новинку пока нет, но, как ожидается, стоить новый Caddy будет на уровне актуальной модели: в пределах 21-22 тыс. евро за базовую версию.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Volkswagen недавно представил небольшой кроссовер, который будет конкурировать с Renault Duster.

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