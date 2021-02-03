В США показали шестиколесный пикап 'Апокалипс'

Тюнинговая мастерская SoFloJeeps из Флориды представила 6-колесный кастом-пикап на базе Jeep Gladiator, получивший название Apocalypse.

Об этом сообщает сайт производителя. Американские мастера тюнинга не перестают удивлять своими оригинальными авторскими проектами.

Очередным примером нестандартного подхода к тюнингу внедорожников стал шестиколесный пикап Apocalypse G, который построила компания SoFloJeeps из Флориды. Вездеход создан на базе обычного Jeep Gladiator, но в процессе строительства машины практически все элементы были переделаны или модифицированы.

В первую очередь была изготовлена мощная удлиненная рама, позволившая добавить сзади еще одну пару колес. Таким образом колесная формула машины теперь 6х6. Подвеску полностью переделали, установив стабилизаторы Falcon и длинноходные амортизаторы Fox. Комплект для увеличения клиренса позволил дополнительно поднять машину над дорогой на 127 мм. Чтобы водителю и его спутникам было удобно подниматься в салон, автомобиль снабдили выдвижными ступеньками с электроприводом по обе стороны кузова.

Широкие крылья изготовлены заново из нержавеющей стали, а вся светотехника выполнена на светодиодах. Для защиты от препятствий на дороге вместо штатных бамперов установили мощные стальные "рельсы" Grumper, а спереди добавили лебедку с тяговым усилием 9500 фунтов (4300 кг). Кроме того, автомобиль способен буксировать прицеп массой до 5400 кг.

В движение этого шестиколесного "монстра" приводит 500-сильный V8 6.2 от Corvette. Салон отделан водоотталкивающей кожей, а лобовое стекло защищает массивная армированная рама от компании ViCowl.

Покупателям предлагается приобрести один их готовых экземпляров или заказать машину "под себя". Ориентировочная стоимость новинки – от $175 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance форсировала Jeep Gladiator до 1000 сил, а их коллеги из компании Rezvani показали 6-колесный вездеход Rezvani Hercules 6x6.