В сети раскрыли дизайн нового кроссовера Mitsubishi

Новое поколение Mitsubishi Outlander дебютирует во второй половине нынешнего года.

Об этом сообщает портал Carscoops. Наши коллеги поделились всей известной информацией о будущей новинке и предложили свое видение дизайна модели.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

В 2016 году компания Mitsubishi стала частью международного альянса Renault-Nissan. Позитивным моментом является снижение расходов на запуск новых моделей за счет использования общих платформ.

Mitsubishi Outlander 2021 проходит финальные тесты carscoops.com

В частности, ожидается, что новый Outlander унаследует платформу Renault-Nissan CMF-C/D, которая уже используется на Nissan X-Trail и Renault Koleos, а также других моделях альянса. Новинка станет крупнее своего предшественника. Напомним, что актуальная модель имеет габаритные размеры (Д/Ш/В) – 4695x1810x1710 мм.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

Mitsubishi Outlander поколения дебютировал в 2015 году, а в 2018 подвергся радикальному рестайлингу mitsubishi.com

Свое лицо

А вот дизайн модели и внутреннее оформление у новинки будет собственным. В прошлом году компания Mitsubishi намекнула, как будут выглядеть кроссоверы марки, показав на автошоу в Женеве концепт Engelberg.

Новый Outlander во многом будет напоминать концепт Mitsubishi Engelberg, показанный в прошлом году в Женеве mitsubishi.com

От концепта новинка унаследует общую стилистику с мускулистыми формами, тонированными стойками, декоративной вставкой на задней стойке, визуально отделяющей линию крыши, С-образные хромированные вставки на переднем бампере и прочие элементы декора.

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В интерьере также можно будет обнаружить многие отсылки к дизайну концепта, в частности, крупный дисплей мультимедийной системы, а также отдельный сенсорный экран для управления климатом. За счет увеличения размеров, новинка станет более просторной для обитателей салона.

Салон концепта Mitsubishi Engelberg mitsubishi.com

Для новинки будут традиционно доступны два варианта конфигурации салона – 5- и 7-местный. В активе модели ожидается комплекс систем помощи водителю MI-Pilot, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией stop & go, система контроля за разметкой и удержания в полосе, система стабилизации и контроля тяги, а также другие полезные электронные системы.

Гибрид PHEV

Хотя еще нет точного подтверждения всей линейки силовых агрегатов, есть информация о гибридной версии PHEV. Она получит 2,4-литровый четырехцилиндровый ДВС мощностью 128 л.с. (94 кВт). Кроме того, в арсенале новинки будет два электродвигателя мощностью 94 л.с. (69 кВт) и литий-ионной аккумулятор емкостью 13,8 кВтч. На электротяге автомобиль сможет преодолеть до 70 км.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

Ожидается, что на некоторых рынках Outlander будет доступен с 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором от Eclipse Cross. Однако, учитывая более крупные габариты модели, мощность мотора будет увеличена со 150 л.с. примерно до 170. Кроме того, в рамках кооперации с Nissan на автомобиле могут появится силовые агрегаты от X-Trail.

А конкуренты кто?

Новый Outlander столкнется с серьезной конкуренцией в сегменте кроссоверов. Среди них, такие успешные модели, как Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mazda CX-5, Subaru Forester и Toyota RAV4, не говоря уже о "родственниках" – Nissan X-Trail и Renault Koleos.

Mitsubishi Outlander 2021 carscoops.com

Некоторые эксперты считают, что новый Outlander дебютирует на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке, однако президент Mitsubishi Europe Бернар Луар сообщил, что кроссовер будет представлен во второй половине этого года. Примерно в это же время будет выпущен небольшой внедорожник.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mitsubishi расширила семейство кросссоверов.

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