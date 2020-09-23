В Киеве заметили кортеж эксклюзивных бронированных внедорожников

На киевских дорогах заметили кортеж из двух необычных авто. Это редкие для украинской местности внедорожники, которые к тому же еще и бронированные.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт lux.vehic1es.

Как видно в видео, это пара Cadillac Escalade предпоследнего поколения. Обе машины имеют бронезащиту, кроме того, у них индивидуальные номера – "7777" и "0007" соответственно.

По одной из версий, на таком кортеже передвигается глава "Нафтогаза Украины", по другой – экс-депутат Вилен Шатворян.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Харькове засняли Porsche Cayenne c "полюцийской" символикой.