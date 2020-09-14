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В Харькове заметили полицейское авто на литовских номерах

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Obozrevatel
Новости
4,8 т.
В Харькове заметили полицейское авто на литовских номерах

В Харькове на парковке одного из ТРЦ засняли необычный автомобиль – внедорожник патрульной полиции Украины на еврономерах.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал ХС | Харьков.

Необычный полицейский автомобиль на дорогах Харькова.

"Полиция на бляхе. Это что-то новенькое", – гласит подпись к снимкам.

Необычный полицейский автомобиль на дорогах Харькова.

Как видно на фото, машина действительно необычная, как для "копов". Это старый кроссовер Jeep Grand Cherokee, который, судя по госзнакам, пригнали из Литвы.

Впрочем, не исключено, что данный автомобиль на самом деле не является полицейским, хотя все необходимые атрибуты имеются (характерная для патрульной полиции ливрея, а также проблесковые маячки). В таком случае, владельцу авто грозит штраф за незаконное использование символики правоохранительных органов и спецсигналов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что полиция начала штрафовать водителей за 3D-номера на авто.

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