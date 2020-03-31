В Харькове нашли новый Москвич-2141, которому 32 года

Старые автомобили не перестают радовать глаз. На этот раз в Харькове нашли старый Москвич – АЗЛК 2141 Алеко 1988 года выпуска. При этом находку можно назвать новой.

На данный момент автомобилю исполнилось 32 года. На протяжении трех десятилетий этот Москвич 2141 эксплуатировали, но не слишком активно. В результате пробег составляет около 25 тысяч километров.

Москвич 2141 из Харькова скриншот видео

Совсем не много для 32-летнего Москвича. Однако новым автомобиль тоже не назовешь. Тем не неменее, этот б/у АЗЛК-2141 1988 года именно так и выглядит.

ЧИТАЙТЕ: Старый советский фургон превратили в трактор: удивительные фото

Благодаря качественному уходу, своевременному обслуживанию и гаражному хранению машина отлично сохранилась и выглядит так, словно только что сошла с конвейера. Хотя эту модель прекратили производить в 2001 году.

Москвич 2141 из Харькова скриншот видео

Запустили же конвейер в 1986 году. То есть конкретный экземпляр принадлежит к одной из первых партий. Об этом также говорят редкий бежевый цвет, светлая отделка салона и 80-сильный двигатель от ВАЗ-2106, который изначально устанавливали в 2141-й Москвич.

Салон Москвич 2141 выглядит отлично скриншот видео

Двигатель Москвич-2141 позаимствовал у ВАЗ 2106 скриншот видео

Удивительно, что на кузове нет даже намека на ржавчину. Ведь первые экземпляры не отличались устойчивостью к коррозии. Видимо, в таком хорошем состоянии автомобиль сумеет просуществовать еще как минимум 30 лет.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине выставили на продажу очень необычный Daewoo Lanos.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!