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12 марта • обновлено в 21:52
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В Азии скопировали Гелендваген с помощью GTA V: как выглядит новинка

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Mercedes G-class получил очередную копию. На этот раз отличился автомобиль из Мьянмы. Разработчики, похоже, вдохновлялись GTA V, в которой Rockstar Games по-своему изобразили Гелендваген.

Конечно, интересно, что в Мьянме есть собственный автопром. Правда, новый внедорожник будет выпускаться преимущественно для нужд армии. Да и компоненты для него заказывают в Китае... Тем не менее, компактный внедорожник Inlay существует.

В Мьянме создали копию Mercedes G-class, вдохновившись его клоном в ГТА 5

В Мьянме создали копию Mercedes G-class, вдохновившись его клоном в ГТА 5

Новинку планируют выпускать тиражом 1000 экземпляров в год. Небольшая часть от этого количества все же попадет на частный рынок, при этом покупатели смогут выбрать между красным, белым или желтым цветами кузова. Военные, разумеется, будут довольствоваться темно-зеленым окрасом.

В игре GTA V Мерседес Гелендваген оказался очень популярным

В игре GTA V Мерседес Гелендваген оказался очень популярным

youtube GermanCommentGamer

Объектом вдохновения, несомненно, послужил знаменитый Mercedes G-Class. Но азиатский автопроизводитель проявил креативный подход. Дизайн передней части рамного внедорожника Inlay почти полностью повторяет внешность Benefactor Dubsta – пародию на Мерседес Гелендваген из ГТА 5.

Сходство с G-class от Rockstar Games очевидно

Сходство с G-class от Rockstar Games очевидно

Подход действительно оригинальный. На этом фоне даже хочется пожелать разработчикам удачи. К сожалению, розничная цена Inlay из Мьянмы неизвестна.

Каждый год на заводе Tatmadaw Heavy Industry планируют производить 1000 Inlay

Каждый год на заводе Tatmadaw Heavy Industry планируют производить 1000 Inlay

defense-studies.blogspot.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о грядущих переменах в модельной линейке Mercedes G-class, после которых он может получить неожиданную модификацию.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz военная техника бюджетный автомобиль внедорожник новые авто авто
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